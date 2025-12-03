Hà Nội giảm mù sương nhưng vẫn trong top ô nhiễm toàn cầu

Sáng nay (3/12), tầm nhìn tại Hà Nội đã được cải thiện khi lớp mù dày đặc phủ kín thành phố suốt nhiều ngày nay bắt đầu tan bớt, nhờ tác động của gió mùa Đông Bắc.

Lúc 10h cùng ngày, nhiều tòa nhà, cây xanh và công trình đô thị hiện lên rõ nét hơn, tạo cảm giác sáng hơn so với những ngày trước. Dù vậy, chất lượng không khí vẫn ở ngưỡng đáng báo động.

Gió mùa giúp Hà Nội bớt mù, nhưng không khí vẫn ở mức xấu. (Ảnh: Viên Minh)

Theo hệ thống quan sát, đánh giá chất lượng không khí toàn cầu IQAir hệ thống quan trắc toàn cầu IQAir, lúc 11h ngày 3/12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội đạt 197, thuộc mức màu đỏ, được đánh giá là có hại cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 ghi nhận khoảng 65 µg/m³, gấp hơn 4 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (15 µg/m³).

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tập trung tại nhiều khu vực như Quảng Khánh, Lò Đúc, Tây Mỗ, Thạch Thất, Hạ Bằng,... nơi AQI vượt mức 200, thuộc mức tím - rất nguy hại cho sức khỏe người dân. Những chỉ số này khiến Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Chuyên gia môi trường cảnh báo, dù điều kiện thời tiết tạm thời giúp cải thiện tầm nhìn, ô nhiễm không khí vẫn tồn tại âm thầm và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, người già và những người có bệnh nền.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong các khung giờ cao điểm, đeo khẩu trang chống bụi mịn, và sử dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi tiếp xúc lâu ngoài trời. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đánh giá chất lượng không khí để cảnh báo kịp thời.

Trên hệ thống quan sát, đánh giá chất lượng không khí toàn cầu IQAir, Hà Nội vẫn nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới sáng 3/12. (Ảnh: Air Visual)

Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục xuống thấp trong nhiều ngày, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường biện pháp ứng phó mạnh nhằm giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo nội dung văn bản, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời khi VN-AQI (chỉ số chất lượng không khí Việt Nam) ở mức “xấu”. Nếu không khí chuyển sang ngưỡng “rất nguy hại” (từ 301 điểm trở lên), các cơ sở giáo dục phải cân nhắc tạm dừng học trực tiếp, điều chỉnh thời khóa biểu hoặc chuyển sang hình thức dạy học phù hợp để giảm thiểu tác động đến học sinh.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế chuẩn bị tài liệu hướng dẫn để người dân nhận diện thời điểm không khí xấu, đồng thời đưa ra khuyến cáo giảm tiếp xúc ngoài trời, nhất là sáng sớm và ban đêm. Các bệnh viện ở khu vực nội thành chuẩn bị tăng cường năng lực, sẵn sàng tiếp nhận lượng bệnh nhân hô hấp có thể tăng trong những ngày ô nhiễm đậm đặc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì việc cập nhật thường xuyên thông tin về chất lượng không khí và theo dõi chỉ số VN-AQI tại các trạm quan trắc trên cổng thông tin điện tử.

Các công trường xây dựng tăng cường kiểm soát bụi bằng che chắn, rửa xe, phun sương và giám sát bằng camera cảm biến trí tuệ nhân tạo tại những dự án lớn. Một số khu dân cư, công viên và tuyến đường chính sẽ được thí điểm phun sương giảm bụi, góp phần hạ nồng độ bụi mịn trong không khí. Các cơ sở sản xuất có nguy cơ phát thải cao được khuyến khích điều chỉnh lịch vận hành những công đoạn phát sinh bụi mạnh sang thời điểm thời tiết thuận lợi hơn.