Hà Anh Tuấn: 'Tôi thuộc top ca sĩ hát tiếng Việt hay nhất thế giới'

Đêm 18/10 (giờ địa phương), đêm nhạc Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn “hạ cánh” tại Dolby Theatre (Los Angeles) - mái nhà danh tiếng của lễ trao giải Oscar. Không chỉ là đêm nhạc đơn thuần, Sketch A Rose in Los Angeles còn là lời tri ân quê hương, khúc ca tự hào của nghệ sĩ Việt giữa không gian quốc tế.

“Chỉ cần còn khán giả Việt, tôi sẽ hát thêm vài chục năm nữa”

Đêm nhạc được kỳ vọng là bức ký họa cảm xúc, được “vẽ” bằng những giai điệu thuần Việt. “Đêm nay, chúng ta 'xâm chiếm' Dolby và biến nơi đây thành đêm nhạc Việt”, Hà Anh Tuấn nói.

Ở phần mở màn, nam ca sĩ không chọn những bản hit quen thuộc mà trình bày các ca khúc đã trở thành phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

Thể hiện những sáng tác của Phạm Duy, anh chia sẻ niềm xúc động, tự hào khi được cất tiếng hát bằng tiếng Việt giữa trung tâm nghệ thuật thế giới. Mở đầu chương trình là liên khúc Em bé quê - Bà mẹ quê - Tình ca (Phạm Duy), tiếp nối bằng Ngày xưa Hoàng Thị - Trả lại em yêu - Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan).

Hà Anh Tuấn xúc động trước tình cảm của khán giả ở Mỹ.

“Lần đầu tôi dám hát tác phẩm của cụ Phạm Duy. Tại sao cụ ở thời xưa đã đong đưa thế nhỉ, giờ tôi cũng chẳng dám như vậy. Vậy nên tôi từng nói mình là một trong những ca sĩ hát tiếng Việt hay nhất thế giới. Làm gì có ai hát tiếng Việt hay bằng người Việt hát”, Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Ngay sau tiết mục mở màn, anh không giấu được xúc động trước 3.400 khán giả có mặt tại khán phòng: “Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt, ở đó là nhà”. Nam ca sĩ rơi nước mắt trong tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả.

Anh nói thêm: “Là người Việt Nam không chỉ là niềm kiêu hãnh hay may mắn, đó còn là tình yêu của cuộc đời tôi, cũng là tình yêu của tất cả chúng ta - những người đang ngồi ở đây”.

“Đồ đẹp nhưng hơi đắt (cười). Tôi mặc đồ của nhà thiết kế Việt Nam, cảm thấy vô cùng đẹp trai, đắt giá vì đang khoác lên người là Việt Nam. Dù có khó khăn, miễn là đi cùng nhau, chúng ta không có gì phải lo.

Chỉ cần còn khán giả Việt, tôi tin mình vẫn sẽ hát thêm vài chục năm nữa. Hãy tiếp tục yêu âm nhạc và yêu những nghệ sĩ Việt Nam - tất nhiên là những người tử tế, để những ai chưa tử tế lắm sẽ trở nên tử tế hơn”, anh chia sẻ.

Trong phần song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn nhanh chóng thay trang phục vì cho rằng bộ đồ trước đó “khiêm tốn” so với tiền bối. Tuấn Ngọc hài hước đáp: “Lần này cháu mặc bộ này rồi, lần sau cho chú mượn”. Danh ca nhận xét đàn em là nghệ sĩ chu đáo, có chuyên môn, tư cách và sự đứng đắn trong nghề.

30 ca khúc cùng 100 thành viên tham gia

Phần sau của Sketch A Rose mang đậm tinh thần tri ân và kết nối. Nếu đầu chương trình là những ca khúc Phạm Duy ca ngợi quê hương, thì ở phần cuối, Hà Anh Tuấn chọn nhạc Trịnh Công Sơn để gửi gắm khát vọng hòa bình và tình người qua liên khúc Bà mẹ Ô Lý - Cánh đồng hòa bình - Xin cho tôi, nhận được những tràng pháo tay dài từ khán giả.

Anh bày tỏ lòng biết ơn với các tác giả đi trước, đồng thời tưởng nhớ những giọng ca hải ngoại như Anh Tú, Ngọc Lan, Sỹ Phú qua liên khúc Đôi bờ - Mưa trên biển vắng - Thuở ấy có em cùng danh ca Tuấn Ngọc.

Ba ca sĩ khách mời trong đêm nhạc của Hà Anh Tuấn.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Thu Phương và Phan Mạnh Quỳnh. Thu Phương kết hợp cùng Hà Anh Tuấn trong Mười năm tình cũ - Hai mươi năm tình cũ, Cứ trao đi - Chưa bao giờ và chia sẻ xúc động về hành trình 40 năm ca hát.

Sketch A Rose cũng giới thiệu nhiều sáng tác trẻ như Hoa hồng, Khách thơ, Em, Từ đống tro tàn, cùng các màn song ca của Hà Anh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh, gồm Xuân thì, Có chàng trai viết lên cây, Nước ngoài, tạo nên không khí nồng nhiệt.

Chương trình gồm gần 30 ca khúc Việt, được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 100 thành viên, gồm nghệ sĩ, ban nhạc và dàn nhạc từ Việt Nam, sang Mỹ để thực hiện chương trình.

Từ Singapore, Sydney, Việt Nam đến Mỹ, mỗi đêm diễn Sketch A Rose lại mang một hình ảnh hoa hồng khác nhau. Tại Dolby Theatre, ê-kíp của Hà Anh Tuấn dựng bông hồng khổng lồ bằng lưới kim loại, kết hợp ánh sáng hiện đại.

Hàng nghìn cánh hoa hồng vải được vận chuyển từ Việt Nam sang phủ kín sân khấu. Điểm nhấn là khối hoa hồng trắng đường kính hơn 6 m, thực hiện trong hơn hai tháng. Toàn bộ thiết kế được dựng thử tại TP.HCM trước khi mang sang Mỹ để đảm bảo độ chính xác.

Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt như Đoan Trang, Thanh Thảo, Ý Lan, Tuyết Ngân, Minh Tú (Tam ca áo trắng)... Ca sĩ Tuyết Ngân nhận xét Hà Anh Tuấn và ê-kíp đã khéo léo chọn những tác phẩm phản ánh dòng chảy của tân nhạc Việt Nam.

Đông đảo khán giả, trong đó có nhiều bạn trẻ, diện áo dài và đội nón lá đến cổ vũ. Một số người từ các bang xa và Việt Nam bay sang Mỹ để tham dự. Khi nhìn thấy hàng trăm khán giả mặc áo dài trong khán phòng, Hà Anh Tuấn đã rất ngạc nhiên và xúc động.

Sau chương trình, anh gặp lại bạn học cấp ba trường Lê Hồng Phong từ Việt Nam sang chúc mừng. Cả hai tay bắt mặt mừng, nhắc lại những kỷ niệm thời học sinh và gửi lời chúc đến “lớp trưởng Hà Anh Tuấn” ngày nào.