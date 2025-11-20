Gửi tiết kiệm HDBank với cơ hội trúng giải đặc biệt tới 3 tỷ đồng     

(VTC News) -

Ngày 20/11 – HDBank chính thức triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng mang tên “Tiết kiệm Tỷ phú” với giải thưởng đặc biệt chưa từng có, lên tới 3 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, cùng nhiều cơ hội hấp dẫn khác như trúng xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi, và hàng ngàn quà tặng độc đáo, giá trị.

Tiết kiệm – Sinh lời – Cơ hội trở thành “Tỷ phú” cùng HDBank

Từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.

Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã được cấp 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số trúng thưởng.

Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng MSDT, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

Nhiều giải thưởng giá trị – Trao niềm vui mỗi kỳ quay số.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó:

- Ba kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 09/01/2026, 12/02/2026) bao gồm:

3 Giải Đặc Biệt: Xe SH 125i ​

3 Giải Nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch​

9 Giải Nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra​

15 Giải Ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture​

60 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng

150 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng.

- Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/03/2026):

1 Giải Đặc: Biệt Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​

1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​

3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ​

5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​

10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch ​

30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​

50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tổng giá trị giải thưởng lớn chưa từng có mang đến cơ hội “trở thành tỷ phú” cho hàng ngàn khách hàng may mắn.

Ưu đãi cộng thêm cho khách hàng mới và khách hàng gửi ọnline.

HDBank dành tặng 01 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới (CIF mở trong thời gian chương trình) khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Ngoài ra, mọi khách hàng gửi online trên App HDBank/ Đi HDBank đều được nhân đôi mã dự thưởng, gia tăng cơ hội trúng thưởng lớn.

Ngân hàng tận tâm – Sản phẩm vượt trội – Trải nghiệm công nghệ tiên phong

Chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” là tiếp nối nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc mang đến sản phẩm tiết kiệm sinh lời cao, an toàn, và tiện lợi.

Với ứng dụng ngân hàng số hiện đại, khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, theo dõi lãi suất và kết quả quay số mọi lúc mọi nơi, đồng thời được phục vụ tận tâm tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.

Thông tin thêm:

- Thời gian áp dụng: Từ nay đến 28/02/2026

- Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VNĐ tại quầy hoặc online qua App HDBank / Đi HDBank

- Thể lệ chi tiết: Công bố tại các điểm giao dịch HDBank toàn quốc và website www.hdbank.com.vn