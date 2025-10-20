Gợi ý 5 loài hoa tặng lễ tốt nghiệp ý nghĩa từ Flowersight

(VTC News) -

Đi dự lễ tốt nghiệp nên tặng hoa gì?

Ngày tân cử nhân khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng là khoảnh khắc đầy tự hào và vinh quang. Để chia sẻ niềm vui và ghi dấu cột mốc đáng nhớ ấy, một bó hoa được lựa chọn kỹ lưỡng sẽ là lời chúc không lời ý nghĩa nhất. Dưới đây là những loài hoa mang giá trị biểu tượng sâu sắc được shop hoa Flowersight tổng hợp, mời bạn tham khảo:

Hoa hướng dương

Nhắc đến hoa mừng tốt nghiệp, hướng dương luôn là lựa chọn kinh điển và phù hợp bậc nhất. Loài hoa này từ lâu đã gắn liền với hình ảnh của mùa tốt nghiệp, của sự trẻ trung và hoài bão lớn.

Với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời, hướng dương là biểu trưng cho ý chí kiên định, lòng trung thành và một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Trao tặng một bó hướng dương cho tân cử nhân chính là bạn đang gửi gắm một lời chúc về con đường sự nghiệp rạng rỡ, luôn vững tin tiến về phía trước.

Hoa hồng

Không chỉ gắn liền với tình yêu, hoa hồng còn là biểu tượng trang trọng để tôn vinh thành công và gửi lời chúc mừng ý nghĩa. Vẻ đẹp kiêu sa cùng hương thơm quyến rũ của bó hồng sẽ giúp tôn bật khoảnh khắc tốt nghiệp, đồng thời mang đến những bức ảnh kỷ niệm thật ấn tượng. Mỗi sắc độ hoa hồng lại truyền tải một thông điệp riêng:

Hồng đỏ: Bày tỏ sự ngưỡng mộ, tôn vinh thành tích xuất sắc.

Hồng vàng: Biểu tượng của tình bạn chân thành, ấm áp và một khởi đầu mới đầy may mắn.

Hồng phớt/phấn: Thể hiện sự trìu mến, dịu dàng và niềm tin vào tương lai.

Hồng tỉ muội: Tượng trưng cho tình bạn bè thân thiết, gắn bó.

Hồng trắng (bạch): Sự trong sáng, thuần khiết và một khởi đầu mới vẹn nguyên.

Hoa cẩm tú cầu

Được kết tinh từ vô vàn đóa hoa nhỏ để tạo thành một khối cầu tròn đầy, viên mãn, cẩm tú cầu là biểu tượng của sự đủ đầy, thịnh vượng và lòng biết ơn sâu sắc. Đây là món quà tuyệt vời để thay lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô, hoặc để chúc mừng bạn bè với hy vọng về một tương lai sung túc, viên mãn.

Màu sắc đa dạng của cẩm tú cầu cũng mang những thông điệp phong phú, khiến nó trở thành lựa chọn ngày càng được ưa chuộng trong các dịp lễ quan trọng như lễ tốt nghiệp.

Hoa thạch thảo

Mang trong mình vẻ đẹp trầm lắng, thanh lịch và một chút mộng mơ, hoa thạch thảo là món quà hoàn hảo cho những tâm hồn tinh tế. Loài hoa này tượng trưng cho sự chín chắn, điềm tĩnh và một tình cảm bền chặt, son sắt.

Hoa thạch thảo mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn để đạt đến thành công. Tặng hoa thạch thảo cũng giống như công nhận quá trình nỗ lực học tập không mệt mỏi của tân cử nhân.

Cúc Tana

Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn hoa tặng lễ tốt nghiệp ý nghĩa và độc đáo, cúc tana là một gợi ý không thể bỏ qua. Những bông cúc nhỏ xinh với vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết gợi nhớ về những ký ức trong sáng của thời sinh viên.

Bên cạnh đó, cúc tana còn là biểu tượng của niềm hạnh phúc, sự thuận lợi và một sức sống tiềm tàng, mãnh liệt. Món quà này như một lời nhắn nhủ tinh tế, hy vọng người nhận sẽ luôn giữ vững tâm hồn trong sáng và nghị lực kiên cường để đối mặt với những thử thách trên con đường tương lai.

Bí quyết chọn hoa tặng lễ tốt nghiệp ý nghĩa từ chuyên gia

Để món quà thực sự trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, việc lựa chọn hoa không chỉ dừng lại ở loại hoa. Dưới đây là một vài kinh nghiệm từ Flowersight giúp bạn ghi điểm tuyệt đối:

Chọn theo sở thích cá nhân: Ưu tiên màu sắc hoặc loài hoa mà tân cử nhân yêu thích để thể hiện sự tinh tế và quan tâm.

Tạo điểm nhấn độc đáo: Thay vì bó hoa truyền thống, hãy thử các thiết kế sáng tạo kèm phụ kiện như gấu bông, thiệp tay… giúp món quà thêm đặc biệt.

Lên kế hoạch ngân sách, chọn nơi uy tín: Giá hoa thường tăng trong mùa lễ, nên hãy tham khảo sớm và chọn đơn vị chuyên nghiệp như Flowersight để đảm bảo chất lượng và mức giá hợp lý.

