Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Mưa dông trở lại cuối kỳ nghỉ 30/4-1/5

Chuyên gia nhận định thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 29/4, TP Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to, sau không mưa, trời mát mẻ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội chưa ghi nhận nắng nóng, nhiều ngày nguy cơ xuất hiện mưa dông.

Theo đó, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này tăng nhẹ lên ngưỡng 29-30°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 21-22°C, trời có mây, không mưa.

Sang ngày 2/5, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, thuận lợi để người dân đi lại, tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ, trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 32°C thì nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 22°C. Mặc dù thời tiết vẫn ở mức tương đối dễ chịu nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao, khoảng 10°C, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (ngày 3/5), Hà Nội tái diễn mưa rào và dông. Người dân trong quá trình trở lại Thủ đô làm việc cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại. Nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội tăng nhẹ lên mức 24-33°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm vẫn khá cao.

Trong ngày đầu người dân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài (ngày 4/5), mưa rào và dông vẫn bao trùm Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày giảm còn 29°C, thấp nhất 23°C, trời mát mẻ.

Mưa rào và dông còn tiếp diễn ở Hà Nội trong ngày 5/5, tuy nhiên, nhiệt độ khu vực này tăng nhẹ lên cao nhất 31°C, thấp nhất 24°C.

Sang ngày 6/5, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng lên ngưỡng 26-32°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất ngày 26°C.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ cũng giảm xuống mức 21-24°C.

Dự báo miền Bắc mưa dông trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngày và đêm 29/4, Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Chiều tối và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Ngoài ra, trong hai ngày cuối tháng 4 (29-30/4), Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 1/5, nắng nóng ở khu vực này khả năng dịu dần.

Trên biển, ngày và đêm 29/4, khu vực vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/4 đến ngày 8/5, cơ quan khí tượng cho hay, mưa rào và dông còn xuất hiện vài nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trong đó, khoảng 3-4/5, các khu vực này tái diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, chủ yếu xảy ra vào chiều và tối các ngày từ 30/4 đến 2/5; ban ngày trời nắng, một số nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.