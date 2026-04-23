Người trẻ tìm đến bảo hiểm sức khỏe trước áp lực chi phí y tế

Từ "chi phí xa xỉ" đến "công cụ tài chính thiết yếu"

Những năm gần đây, tư duy bảo vệ sức khỏe của người Việt, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Millennials, đã dịch chuyển mạnh mẽ. Bảo hiểm sức khỏe không còn là khoản "chi phí xa xỉ" mà đã trở thành công cụ tài chính thiết yếu.

Số liệu thực tế đã minh chứng cho xu hướng này. Theo Statista, thị trường bảo hiểm sức khỏe Việt Nam dự kiến tăng trưởng kép (CAGR) tới 11-12% giai đoạn 2024-2028. Báo cáo từ Deloitte cũng chỉ ra sau đại dịch, hơn 60% người trẻ ưu tiên chi cho sức khỏe và dự phòng rủi ro thay vì mua sắm xa xỉ.

Áp lực tài chính cũng là động lực chính khi chi phí y tế tự chi trả (out-of-pocket) tại Việt Nam vẫn chiếm khoảng 40% (theo Bộ Y tế). Thực tế này thôi thúc thế hệ lao động trẻ tìm đến bảo hiểm số để "kế hoạch hóa" các rủi ro bất ngờ. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe đang là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh trong khối bảo hiểm phi nhân thọ, khẳng định vị thế ưu tiên trong đời sống hiện đại.

Sự thay đổi này xuất phát từ hai yếu tố: Chi phí dịch vụ y tế chất lượng cao tăng nhanh và tâm lý chủ động dự phòng hậu COVID-19. Tuy nhiên, dù nhu cầu chạm đỉnh, những rào cản từ mô hình phân phối truyền thống vẫn là "điểm nghẽn" khiến nhiều người trẻ e dè.

Khi thủ tục rườm rà trở thành "điểm nghẽn" của thị trường

Trên thực tế, phân khúc khách hàng trẻ - những người vốn coi smartphone là vật bất ly thân thường gặp khó khăn khi tiếp cận bảo hiểm theo cách cũ. Quy trình đăng ký truyền thống với hàng loạt thủ tục giấy tờ, yêu cầu thẩm định trực tiếp tốn nhiều thời gian là trở ngại lớn nhất đối với những người bận rộn.

Bên cạnh đó, việc "đọc hiểu" các điều khoản hợp đồng dày đặc thuật ngữ chuyên môn cũng là một thử thách. Nhiều khách hàng thừa nhận họ cảm thấy mơ hồ về quyền lợi thực tế, phạm vi bảo hiểm hay các quy định về loại trừ. Sự thiếu minh bạch và quy trình bồi thường rời rạc đôi khi gây ra tâm lý thiếu tin tưởng vào các giải pháp bảo vệ truyền thống.

Chia sẻ về thực trạng này, đại diện 3Gang cho biết: “Chúng tôi nhận thấy một nghịch lý là nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người trẻ là rất cao, nhưng họ lại dễ dàng bỏ cuộc ngay từ bước làm thủ tục. Điểm nghẽn không nằm ở giá trị của bảo hiểm, mà nằm ở trải nghiệm tiếp cận. Do đó 3Gang xác định mục tiêu tiên quyết là phải xóa bỏ mọi rào cản, biến những điều khoản phức tạp thành những thông tin trực quan, dễ hiểu nhất, giúp khách hàng làm chủ hoàn toàn quyết định tài chính của mình chỉ với vài lần chạm.”

Fintech "nhập cuộc": Số hóa quy trình trải nghiệm người dùng

Trước bối cảnh đó, các nền tảng công nghệ tài chính (Fintech) đã bắt đầu tham gia sâu vào việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng bảo hiểm. Sự hợp tác chiến lược giữa hệ sinh thái 3Gang và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các "nỗi đau" của khách hàng.

Bằng việc đưa các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe uy tín từ Bảo Việt lên nền tảng số, 3Gang đã trực quan hóa trải nghiệm người dùng thông qua 3 trụ cột cốt lõi:

Đơn giản hóa quy trình đăng ký: Thay vì phụ thuộc vào đại lý hay thẩm định hồ sơ giấy, người dùng có thể chủ động tìm hiểu, lựa chọn và thanh toán ngay trên ứng dụng. Quy trình được rút ngắn xuống còn vài phút, đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn "tức thì" của kỷ nguyên số.

Minh bạch hóa quyền lợi: Đóng vai trò như một "trợ lý tài chính số", 3Gang diễn giải các điều khoản bảo hiểm một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Người dùng dễ dàng so sánh mức phí và hạn mức bồi thường, đảm bảo mọi thông tin quyền lợi được công khai, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin quyền lợi và chi phí.

Hệ sinh thái quản trị tập trung: Toàn bộ dữ liệu hợp đồng điện tử được lưu trữ an toàn ngay trên app. Điều này giúp người dùng tra cứu quyền lợi 24/7 và đơn giản hóa thủ tục bồi thường trực tuyến, tối ưu hóa thời gian xử lý sự cố.

Sự chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang nền tảng số không chỉ là xu hướng nhất thời mà là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống. Việc 3Gang chủ động kết hợp cùng định chế uy tín như Bảo Việt đã xóa bỏ rào cản về thủ tục và sự phức tạp của thông tin. Đây là mắt xích quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái tài chính "tất cả trong một" (All-in-one) mà 3Gang đang hướng tới.

Trong tương lai, khi Fintech tiếp tục bứt phá, việc sở hữu một "tấm khiên" bảo hiểm sẽ trở nên phổ biến và dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây chính là nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ an tâm theo đuổi các giá trị sống hiện đại, đồng thời xây dựng lộ trình tài chính bền vững trước mọi biến số.