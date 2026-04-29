Thuê bao đang bị 'dội bom' thông báo xác thực thuê bao

Thời gian qua, các nhà mạng triển khai đợt chuẩn hóa thông tin thuê bao di động trên diện rộng theo quy định, nhằm đồng bộ dữ liệu, hạn chế tình trạng SIM chưa đúng thông tin và các hệ lụy như tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Tuy nhiên, điều đáng nói là quá trình này xuất hiện rất nhiều bất cập khiến người dùng cảm thấy phiền hà, mệt mỏi.

'Bom' thông tin xác thực

Chủ thuê bao 0945xxx đã chủ động xác thực thông tin cá nhân từ sớm tuy nhiên điều người dùng này nhận lại chỉ là sự khó chịu.

“Thông báo xác thực, xác thực xong lại nhận được thông báo chưa xác thực”, chủ thuê bao 0945xxx phàn nàn với PV VTC News.

Người dùng liên tục nhận được tin nhắn thông báo xác thực thuê bao từ nhà mạng.

“Mỗi ngày một tin nhắn. Dù nội dung có ghi ‘vui lòng bỏ qua nếu đã xác thực’ nhưng tôi vẫn cảm thấy rất phiền hà. Dường như nhà mạng không thể lọc dữ liệu thuê bao đã hay chưa xác thực”, chủ thuê bao 08866xxx chia sẻ.

Anh cũng tỏ ra bức xúc khi mỗi ngày phải kiểm tra tin nhắn từ nhà mạng, nhất là khi công việc phải thực hiện trao đổi qua tin nhắn nhiều và cảm thấy cách "bom tin nhắn" là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp.

Không chỉ tin nhắn, một số thuê bao cho biết còn nhận được các cuộc gọi từ tổng đài nhắc nhở, thậm chí thông báo được phát dưới dạng âm thanh chờ khi thực hiện cuộc gọi.

“Hai, ba ngày nay, mỗi khi thực hiện cuộc gọi đi đầu tiên trong ngày, tôi đều phải nghe đoạn thông báo xác thực từ tổng đài, dài khoảng 20 giây, sau đó mới được kết nối. Đây thực sự là một trải nghiệm cực kỳ tồi tệ, đặc biệt khi cần thực hiện các cuộc gọi gấp. Tôi cũng cảm thấy bất lực vì không thể nào tắt âm thanh thông báo đó đi được”, chủ thuê bao 08559xxx phản ánh.

Người này thừa nhận do đặc thù công việc nên chưa kịp hoàn tất xác thực, tuy nhiên việc nhắc nhở liên tục khiến anh bị ảnh hưởng: “Tôi bị ám ảnh cả ngày, cảm thấy như bị tra tấn”.

Người dùng này đặt câu hỏi với nhà mạng liệu có cách nào để chấm dứt ngay lập tức hình thức "tra tấn", "làm phiền" không nhất là khi đã nắm được yêu cầu song chưa thể sắp xếp thời gian đi xác thực được.

Một trường hợp khác, người dùng D.T.P. cho biết phải liên hệ tổng đài để yêu cầu hủy thông báo dạng “nhạc chờ” thì mới chấm dứt tình trạng này.

Người dùng T.T.C thậm chí đặt câu hỏi việc thường xuyên nhận các tin nhắn thông báo từ nhà mạng có thể khiến người dùng “quen” với các thông báo dạng này, từ đó khó phân biệt giữa tin nhắn hợp lệ và tin nhắn giả mạo, dễ tạo điều kiện cho các hình thức lừa đảo qua SMS gia tăng hay không.

Trong khi đó, anh N.N.A sở hữu 2 số điện thoại của cùng một nhà mạng nhưng nhận được số lượng tin nhắn nhắc nhở khác nhau. Từ thực tế đó, anh N.N.A cũng băn khoăn không rõ tiêu chí gửi tin như thế nào và số lượng bao nhiêu, đồng thời đặt dấu hỏi về phương pháp lọc dữ liệu người dùng của nhà mạng.

Các nhà mạng nỗ lực chuẩn hóa thông tin thuê bao

Từ ngày 15/4, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.

Các nhà mạng đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Vinaphone khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra thông tin thuê bao trên các ứng dụng như MyVNPT, VNeID và hoàn tất xác thực sớm nhằm đảm bảo duy trì dịch vụ liên tục, đồng thời hạn chế rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân trên môi trường số.

Viettel khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra thông tin thuê bao qua ứng dụng My Viettel, VNeID hoặc liên hệ tổng đài để được hỗ trợ. Đồng thời, nhà mạng cảnh báo người dân cảnh giác với các hành vi lừa đảo, khẳng định việc xác thực thông tin thuê bao là miễn phí và không yêu cầu cung cấp mã OTP hay chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.