Gìn giữ, phát huy truyền thống 'trung dũng, kiên cường' trên quê hương Tây Ninh

(VTC News) -

Sáng 30/10, để tuyên dương những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua, tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Đến dự có Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng, cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gần 400 đại biểu là điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết (thứ 2 từ phải qua) trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Long An (nay là Tây Ninh).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út khẳng định, 5 năm qua, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch COVID-19 và bất ổn kinh tế thế giới, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh vẫn được triển khai sâu rộng, thực chất và sáng tạo.

Nhiều phong trào trọng tâm như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tây Ninh quyết tâm xóa nhà tạm dột nát”,… đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở mọi cấp, ngành.

Tỉnh cũng ghi dấu ấn ở các phong trào chuyên đề, tiêu biểu là việc nỗ lực đưa đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua Tây Ninh) về đích trước thời hạn, hưởng ứng phong trào “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” do Chính phủ phát động.

Tại Đại hội, 5 gương điển hình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, như: Kinh tế, y tế, thể dục thể thao, an ninh, quốc phòng... đã giao lưu, chia sẻ nhiều vấn đề. Đây chính là những “bông hoa” toả sáng giữa đời thường, đại diện cho tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến và lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Út đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương Tây Ninh “Trung dũng, kiên cường”.

Các tập thể, cá nhân nhận huân chương và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

“Tôi kêu gọi mọi người cùng đồng tâm, hiệp lực, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025-2030) đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út phát biểu.

Cũng tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) đã có thành tích dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2024; đồng thời, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 cá nhân.

Dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh (gồm 25 đại biểu) tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI cũng ra mắt trước toàn thể Đại hội.