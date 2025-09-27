Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai, điều tra án mạng 3 người tử vong

(VTC News) -

Ngày 27/9, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Hiện trường vụ án mạng.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ, lực lượng công an làm rõ hung thủ gây ra vụ trọng án nêu trên. Ngay trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai nghi phạm và điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, khoảng 20h10 ngày 26/9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung (SN 1987, xã Liên Minh) dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, xã Liên Minh, vợ của Nhung) khiến anh N. và chị Y. chết tại hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai của nghi phạm.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục lái xe máy đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, xã Thanh Ba, tạm trú phường Vân Phú) và đâm anh Đ.

Nạn nhân sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.