Giải pháp vay tiền 'không bị động' dành cho người lao động bình dân

(VTC News) -

Không bị động có nghĩa là cần tiền lúc nào - có lúc đó, rút ngay lập tức và rút bao nhiêu trả lãi bấy nhiêu. Đó là mong muốn của nhiều người lao động. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường hầu như chưa có sản phẩm cho vay nào đáp ứng được mong muốn này.

Gia đình anh Trung (41 tuổi), thợ hàn tại một xưởng sắt nhỏ ở Đồng Nai ở trọ đã 10 năm, vợ may gia công tại nhà, hai con còn nhỏ, thường đau ốm. Ngoài chiếc xe máy, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Mỗi lần con ốm hay bị chậm lương là anh như ngồi trên đống lửa, thậm chí có lần phải vay hụi để rồi oằn lưng trả nợ cả năm. Những lúc như thế, anh chỉ mong có ai đó cấp trước cho mình một khoản vay, nhỏ thôi cũng được nhưng phải linh hoạt.

"Họ cho vay là mình mừng rồi nhưng có chỗ bắt nhận tiền "một cục", nhận là trả lãi liền, nghĩ mà lo. Lo cầm tiền rồi chi tiêu tùm lum, lúc cần lại không có mà vẫn phải trả lãi. Có chỗ cho vay từng phần nhưng khi cần lại phải đến làm lại hồ sơ, bị động và mất thời gian quá! Làm ở xưởng, đâu phải đi lúc nào cũng được mà lúc tan làm thì họ cũng đã nghỉ" - anh Trung chia sẻ nỗi băn khoăn.

Cách đây ba tháng, anh nhớ mãi, khi con lên cơn co giật, đi viện mà trong túi còn mỗi 1 triệu. Vợ anh lo lắng, chỉ biết ôm con mà khóc... Nhưng một tháng nay, cuộc sống gia đình anh đỡ khó khăn hơn. Phần vì anh được tăng lương, 300 nghìn/ngày, phần vì tìm được giải pháp vay phù hợp. "Hôm thằng Út ở quê lấy vợ, cả nhà đưa nhau về. Gặp đúng lúc ba má cần thêm 3 triệu làm sính lễ, tui rút tiền đưa liền. Cũng là đi vay thôi nhưng giúp mình giải quyết tình huống khẩn cấp ngay. Ba má lại nghĩ tui làm ăn được, có tích luỹ thì mừng lắm, như khoẻ hẳn ra. Làm con, vậy là báo hiếu được phần nào", anh hồ hởi kể.

Theo chia sẻ của anh, giải pháp tài chính phù hợp chính là gói vay Hạn mức tuần hoàn do F88 cung cấp. Với anh, gói vay này có nhiều ưu điểm như điều kiện vay dễ dàng khi không yêu cầu chứng minh thu nhập; quy trình vay đơn giản khi có thể thực hiện trên ứng dụng My F88 và chỉ phải đến cửa hàng một lần duy nhất để bàn giao giấy tờ xe...

Nhưng ấn tượng nhất là việc được cấp sẵn một hạn mức vay trong tài khoản My F88 và có thể chia nhỏ số tiền đó để rút nhiều lần, nhận tiền ngay lập tức. Lãi phí vay sẽ tính trên số tiền thực rút chứ không tính trên tổng hạn mức vay.

"Xe của tui vay được 20 triệu", anh chỉ vào chiếc xe kế bên, "Hôm về quê, tui rút 7 triệu, sau đó lại rút thêm 3 triệu nữa. Vậy thực vay là 10 triệu chỉ phải trả lãi phí cho 10 triệu này thôi. Còn 10 triệu trong tài khoản, khi nào cần mới rút. Cách vay này giúp tui chủ động hơn trong cuộc sống, như thể có một khoản tài chính dự phòng vậy", anh kết luận.

Những người như anh Trung được gọi là lao động có việc làm phi chính thức. Theo Tổng cục thống kê, quý IV/2024, cả nước có tới 33,2 triệu người lao động như thế. Điểm chung là công việc thiếu ổn định, không hợp đồng lao động, thu nhập thấp, không được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi và thường khó vay vốn từ ngân hàng. Do đó, họ có xu hướng tìm đến các hình thức vay thay thế như cầm cố, mua trước trả sau, vay ngang hàng hay vay ngắn hạn...

F88 là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vay cầm cố xe máy, ô tô chính chủ nhưng sẽ cho khách mượn lại phương tiện, chỉ giữ đăng ký xe bản gốc. Để khách hàng sử dụng phương tiện được thuận tiện, F88 sẽ cấp giấy đi đường xác nhận quyền sở hữu chiếc xe, tương tự như cách các ngân hàng cấp giấy đi đường cho khách hàng vay thế chấp ô tô.

My F88 là ứng dụng di động do F88 phát triển, không chỉ cung cấp gói vay Hạn mức tuần hoàn mà còn nhiều gói vay khác như vay x6 lần lương, vay hạn mức bổ sung. Theo F88, sau 9 tháng ra mắt, đã có hơn 251.500 khách hàng đăng ký sử dụng My F88, 346.579 hợp đồng điện tử được ký kết và 990 tỷ đồng được giải ngân thông qua ứng dụng.

Những con số trên phần nào phản ánh nhu cầu vay nhỏ, nhanh và minh bạch của người lao độn bình dân. Lãnh đạo F88 tin rằng My F88 là bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa hoạt động cho vay, mở rộng tiếp cận tài chính đến nhóm khách hàng là người lao động bình dân.