Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: TP.HCM II giành điểm số đầu tiên

(VTC News) -

TP.HCM II tiếp tục đối diện thử thách đầy khó khăn mang tên Phong Phú Hà Nam. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, TP.HCM II chủ động lùi sâu phòng ngự và duy trì thế trận chắc chắn bên phần sân nhà. Bên kia chiến tuyến, áp lực phải thắng buộc Phong Phú Hà Nam đẩy đội hình lên cao.

Tuy nhiên, đại diện phía Bắc gặp nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm cuối cùng. Suốt cả trận đấu, họ tạo được cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phong Phú Hà Nam chỉ có thể tự trách mình còn TP.HCM II hài lòng với 1 điểm có được. Tỉ số 0-0 là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Phong Phú Hà Nam chia điểm với TP.HCM II.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T đối đầu TP.HCM I trong trận đấu mà họ rất cần 3 điểm nhằm cải thiện thứ hạng. Đội bóng xứ chè có được điều mình cần khi Nguyễn Thị Bích Thùy ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1.

Nhưng chỉ 2 phút sau, K’Thủa lập tức gỡ hòa cho TP.HCM I. Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khó lường và Thu Thảo ghi bàn quyết định giúp đội bóng thành phố mang tên Bác dẫn trước. TP.HCM I thắng chung cuộc 2-1.

Ở trận đấu còn lại giữa Hà Nội và và Than KSVN, khoảnh khắc tỏa sáng của Thanh Nhã giúp đội bóng Thủ đô thắng tối thiểu 1-0. Tiền đạo tuyển thủ Việt Nam tung cú sút xa rất khó tin từ khoảng cách 30 mét