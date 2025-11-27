Giá xăng đồng loạt hạ hơn 500 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh hơn 1.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá xăng giảm phiên thứ hai liên tiếp. (Ảnh: Minh Đức).

Kỳ điều hành trước vào ngày 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Trong diễn biến khác, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 (pha 5% ethanol vào xăng RON92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp các bộ, ngành khẩn trương làm rõ vướng mắc để bảo đảm khả thi trong lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Các bộ ngành phải đánh giá năng lực cung ứng ethanol, tác động giá xăng E10, rà soát năng lực phối trộn và làm rõ trách nhiệm khi thiếu nguồn cung; đồng thời xác định cơ sở khoa học, cơ quan thẩm định và cơ chế giám sát chất lượng xăng E10. Chính phủ cũng yêu cầu đề xuất giải pháp điều hành để giá xăng E10 không ảnh hưởng tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11.