Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Tiếp tục hồi phục

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi giới đầu tư kỳ vọng Hungary có thể tiếp tục sử dụng dầu thô Nga, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng.

Từ sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát năm 2022, Hungary vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu từ Nga, động thái từng gây tranh cãi trong Liên minh châu Âu và NATO.

Giá dầu cũng chịu áp lực giảm do hàng loạt chuyến bay bị cắt giảm vì thiếu nhân viên kiểm soát không lưu – hệ quả của việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa khiến nhiều nhân viên không được trả lương.

“Việc cắt giảm các chuyến bay đã khiến nhu cầu sử dụng dầu diesel sụt giảm đáng kể”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho biết.

Giá dầu hồi phục nhẹ. (Ảnh: Fox Bussiness).

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các tập đoàn dầu khí lớn của Nga. Dù sản lượng từ OPEC+ vẫn đang tăng, giới phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của Nga trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia – quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới – đã giảm mạnh giá dầu thô bán cho khách hàng châu Á trong tháng 12, nhằm ứng phó với tình trạng cung vượt cầu khi các nhà khai thác OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.