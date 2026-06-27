Giá xăng dầu hôm nay 27/6: Dầu thế giới giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu lao dốc khi ngày càng nhiều tàu chở dầu rời khỏi eo biển Hormuz, bất chấp việc một tàu hàng bị tấn công gần Vịnh Oman hôm 25/6.

Các số liệu công bố ngày 25/6 cho thấy, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Tuy nhiên, lưu lượng tàu hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 125 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.

Trước khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, giới đầu tư lo ngại căng thẳng leo thang có thể khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt. Tuy nhiên, những lo ngại này đang dần lắng xuống.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu lao dốc. (Ảnh minh họa).

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của PVM, quan điểm chi phối thị trường lúc này là nguồn cung dầu sẽ sớm chuyển sang trạng thái dư thừa.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cũng cho rằng lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đưa ra thị trường trong thời gian tới sẽ tăng mạnh.

Dữ liệu vận tải của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho thấy tập đoàn lọc hóa dầu khổng lồ của Saudi Arabia là Saudi Aramco đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Ras Tanura ở vùng Vịnh Arab vào ngày 26-6, sau gần 4 tháng gián đoạn.

Theo dữ liệu này, hai tàu chở dầu siêu lớn (VLCC), mỗi tàu có sức chứa khoảng 2 triệu thùng dầu đã cập cảng để nạp dầu, trong khi một tàu khác đang chờ ngoài khơi.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường của Sparta Commodities cho rằng, thị trường đang chứng kiến làn sóng bán ra khi nguồn cung qua eo biển Hormuz gia tăng, trong khi nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS cho biết giới chức Nga đang xem xét áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong vài tháng tới. Nguyên nhân là nước này phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu sau khi nhiều nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng E5 RON92, xăng E10 RON95-III và các loại dầu đồng loạt giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 837, không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg, không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.