Giá xăng dầu hôm nay 26/6: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng nhẹ sau thông tin một tàu chở hàng bị trúng vật thể chưa xác định gần Oman, gây gián đoạn kế hoạch khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz và khơi lại lo ngại về an ninh tại tuyến vận tải quan trọng này.

Đà phục hồi này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi cả Brent và WTI cùng rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 - thời điểm trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Trước đó, thị trường chịu áp lực khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần được nối lại sau thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu hôm nay hồi phục trở lại. (Ảnh minh họa).

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường năng lượng toàn cầu, khi khoảng 20% lượng dầu thế giới được vận chuyển qua khu vực này trước khi xung đột nổ ra.

Theo các chuyên gia của hãng tư vấn Rystad Energy, năng lực lưu trữ dầu tại khu vực Vùng Vịnh hiện đã được sử dụng khoảng 50-60%. Nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, các nước sản xuất có thể buộc phải cắt giảm sản lượng do không còn đủ khả năng lưu trữ.

Trong kịch bản đó, quá trình khôi phục hoàn toàn chuỗi cung ứng dầu mỏ có thể kéo dài sang năm tới.

Ngoài các yếu tố địa chính trị, giới phân tích cho rằng diễn biến kỹ thuật cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của giá dầu.

Sau nhiều phiên giảm mạnh, thị trường đã rơi vào trạng thái quá bán, kích hoạt hoạt động mua bù các vị thế bán khống và lực mua theo tín hiệu kỹ thuật.

Reuters dẫn nhận định của hãng tư vấn Gelber & Associates cho biết, áp lực bán trên thị trường đã trở nên quá lớn trong những ngày gần đây, tạo điều kiện cho một nhịp phục hồi ngắn hạn.

Ở diễn biến khác, 2 trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela được cho là đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực thủ đô Caracas. Nếu hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu bị ảnh hưởng, tiến trình gia tăng nguồn cung từ Venezuela cũng có thể bị chậm lại.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng E5 RON92, xăng E10 RON95-III và các loại dầu đồng loạt giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 837, không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg, không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.