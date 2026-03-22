Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Tiếp tục đi lên

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, sau khi Israel không kích mỏ khí South Pars của Iran và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công vào cơ sở năng lượng trong khu vực.

Nhà phân tích Ole Hvalbye của SEB nhận định: “Các cuộc tấn công vào mỏ South Pars của Iran đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao, bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ tiếp tục khiến giá tăng”.

Để giảm bớt áp lực từ giá dầu tăng vọt, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố miễn trừ 60 ngày đối với Đạo luật vận tải Jones, tạm thời cho phép tàu nước ngoài vận chuyển dầu và khí đốt giữa các cảng Mỹ.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Oilprice).

Thị trường dầu đang bắt đầu phản ánh việc gián đoạn nguồn cung kéo dài sau các cuộc tấn công và ít nhất phải mất vài tuần thì eo biển Hormuz mới có thể hoạt động trở lại.

Israel và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới trong ngày 20/3, sau vụ một nhà máy lọc dầu tại Kuwait bị đánh trúng.

Cũng trong ngày 20/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các lô dầu Iran bị mắc kẹt trên biển có thể giúp đưa nguồn cung tới châu Á trong vòng 3-4 ngày.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn còn bị gián đoạn. “Chừng nào dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz còn bị hạn chế, xu hướng dễ xảy ra nhất của giá dầu vẫn là đi lên”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 19/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 4.673 đồng/lít, không cao hơn 27.177 đồng/lít; xăng RON95 tăng 5.115 đồng/lít, không cao hơn 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 6.395 đồng/lít, không cao hơn 33.420 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, không cao hơn 35.926 đồng/lít. Dầu mazut tăng 3.528 đồng/kg, không cao hơn 22.189 đồng/kg.

Kỳ này, cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với xăng sinh học là 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, dầu hỏa 3.000 đồng/lít, dầu mazut 3.000 đồng/kg.