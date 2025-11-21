Giá xăng dầu hôm nay 21/11: Tiếp đà giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm do lượng tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ tăng lần đầu tiên trong hơn một tháng, đồng thời nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới có dấu hiệu chậm lại.

Theo Reuters, đề xuất hòa bình mới của Mỹ bao gồm việc Ukraine phải nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga và cắt giảm lực lượng vũ trang - những điều kiện từng bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ trước đó.

Tuy nhiên, trong phát biểu vào hôm thứ Năm, Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẽ xem xét đề xuất này và tham khảo thêm ý kiến từ Mỹ về kế hoạch hòa bình.

“Không ít người nghĩ rằng đề xuất mới này sẽ bị bác bỏ ngay lập tức, nhưng việc Tổng thống Zelensky không bác bỏ nó đã khiến thị trường bất ngờ và câu hỏi lớn lúc này là liệu các lệnh trừng phạt có hiệu lực vào ngày 21/11 hay không. Nếu hòa đàm tiến triển, chúng có thể bị trì hoãn hoặc dỡ bỏ”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các hoạt động giao dịch với Rosneft và Lukoil sẽ có hiệu lực từ 21/11; riêng Lukoil có thời hạn đến ngày 13/12 để thoái vốn khỏi danh mục đầu tư quốc tế.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dầu thô tồn kho của nước này đã giảm 3,4 triệu thùng xuống 424,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14/11, trái ngược với mức giảm 603.000 thùng mà các nhà phân tích dự đoán. Mức giảm mạnh được cho là phản ánh hoạt động lọc dầu gia tăng để tận dụng biên lợi nhuận cao và nhu cầu xuất khẩu dầu thô của Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, lượng dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất đã tăng trở lại lần đầu tiên sau hơn một tháng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.