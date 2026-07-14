Giá xăng dầu hôm nay 14/7: Tiếp đà tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại xung đột tại Trung Đông sẽ leo thang trở lại, đe dọa hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký với Iran hồi tháng trước đã "không còn hiệu lực" và để ngỏ khả năng tiếp tục tiến hành các cuộc không kích sau các vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh và các tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sau đó ông khẳng định Washington không có ý định phát động một cuộc chiến toàn diện với Iran.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng.

Theo các nhà phân tích, những diễn biến mới cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro gián đoạn. Điều này đi ngược kỳ vọng trước đó về tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ, đồng thời có thể buộc nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán khống phải mua bù để hạn chế thua lỗ. Nếu căng thẳng tiếp diễn và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn một nửa so với thời điểm trước xung đột, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ ở vùng cao.

Ở một diễn biến khác, giá dầu diesel lưu huỳnh cực thấp của Mỹ có thời điểm tăng hơn 14% sau khi Nga cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga khiến nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt và giá xăng dầu tăng mạnh.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 9/7, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.