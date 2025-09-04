Giá xăng dầu đồng loạt tăng lần thứ ba, cao nhất hơn 100 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng được điều chỉnh tăng từ 15h chiều nay. (Ảnh: Báo Lao động).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 3/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 4/9/2025 là: 79,710 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,684 USD/thùng); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng); 86,654 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,686 USD/thùng); 409,584 USD/tấn dầu mazut (tăng 4,222 USD/tấn).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.