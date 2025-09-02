Giá xăng dầu hôm nay 2/9: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh tâm điểm chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc họp sắp tới của OPEC+, khối này được dự báo sẽ tăng cường sản lượng, gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định tình hình cung-cầu đang khá phức tạp. Theo ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Công ty Tư vấn Dầu khí Lipow Oil Associates, thị trường có khả năng sẽ chứng kiến nguồn cung tăng trong khi nhu cầu giảm sút, đặc biệt khi mùa lái xe cao điểm tại Mỹ kết thúc. Bên cạnh đó, lo ngại về tác động của các chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump cũng làm dấy lên những bất ổn kinh tế.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng thị trường vẫn đang ở trạng thái thắt chặt. Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group chỉ ra rằng nguồn cung tăng thêm từ OPEC chưa thực sự tác động đến thị trường Mỹ. Cán cân cung-cầu có thể vẫn thiếu hụt, giữ cho giá dầu duy trì ở mức cao.

Giá xăng dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Ngoài ra, tác động từ việc Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga vẫn chưa rõ ràng. Giới đầu tư vẫn đang theo dõi phản ứng của Ấn Độ trước áp lực từ Mỹ, sau khi ông Trump tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên tới 50% vào ngày 27/8.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ tư kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 28/8, giá bán lẻ xăng E10 là 20.080 đồng/lít (tăng 240 đồng/lít). Hiện xăng E10 cao hơn xăng E5 RON 92 là 310 đồng/lít và thấp hơn xăng khoáng RON95-III là 280 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.