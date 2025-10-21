Giá vàng tăng nhanh, giảm sốc chỉ trong 1 ngày

(VTC News) -

Ghi nhận lúc 18h, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng. So với mức cao điểm buổi sáng, giá vàng miếng đã giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu này cũng giảm mạnh 1 - 2,1 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với mức đỉnh sáng nay.

Cụ thể, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 149,6 - 151,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng, xuống niêm yết ở mức 149,5 - 152,4 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng giảm giá mua 1,7 triệu đồng và giảm giá bán 2,1 triệu đồng, xuống mức 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều, xuống mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay đồng loạt giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Trước đó, trong buổi sáng, giá vàng miếng lần đầu chinh phục mức 154,6 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn cũng không chịu kém cạnh với giá bán là 154,5 triệu đồng/lượng.

Dù giảm mạnh về cuối ngày nhưng giá vàng miếng hiện vẫn cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn 1 - 1,6 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước biến động thất thường chỉ trong 1 ngày đó là do tác động từ thị trường quốc tế. Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.364 USD/ounce, tăng mạnh 96 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Tuy nhiên, lúc 18h, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.264 USD/ounce, giảm rất mạnh 100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới thấp hơn vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Sự tụt dốc của giá vàng đã được các chuyên gia cảnh báo từ trước.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), nếu Fed hoặc ECB duy trì lãi suất cao, đồng USD phục hồi hay các quỹ đầu tư lớn chốt lời, vàng hoàn toàn có thể đảo chiều nhanh chóng. Nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu mua vào ở vùng đỉnh rất dễ bị kẹt vốn, thậm chí thua lỗ nặng khi giá điều chỉnh mạnh.

"Vàng vẫn quý, nhưng nếu đầu tư khi thị trường quá nóng thì dễ bị 'bỏng tay'. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo, không nên coi vàng là công cụ kiếm lời ngắn hạn mà chỉ nên xem là tài sản phòng thủ dài hạn với tỷ trọng hợp lý trong danh mục”, ông Huy nhấn mạnh.

Vì thế, ông đưa ra lời khuyên: nhà đầu tư nên chờ giá vàng giảm tốc rồi mới mua, như thế sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, nguy hiểm: "Nhà đầu tư cần hết sức bình tĩnh, không chạy theo 'cơn sóng vàng' mà nên bình tĩnh tích lũy từng phần khi thị trường điều chỉnh".

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cũng cho rằng: "Đầu tư vào vàng là kênh kiếm lời nhiều trong thời gian qua, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro rất lớn cho thị trường vàng. Do vậy, việc đầu tư vào vàng trong thời gian ngắn để mua đi bán lại kiếm lời cân hết sức thận trọng.

Nếu mua vàng thì nên mua để đầu tư dài hạn, còn nếu đầu tư ngắn hạn, lướt sóng thì không nên. Nhất là tại thời điểm này, nhà đầu tư không nên vay tiền để đầu tư vàng vì nó vừa tiềm ẩn rủi ro, vừa tạo ra gánh nặng nợ nần rất lớn”.