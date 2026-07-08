(VTC News) -

Giá vàng giảm khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu lên cao.

Tại Trung Đông, hai tàu chở dầu bị trúng đạn ở eo biển Hormuz và Iran tuyên bố sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trừ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng các lời đe dọa liên tục về việc khơi lại chiến tranh. Giá dầu đã tăng sau tin tức này.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua vàng trong tháng thứ 20 liên tiếp, với lượng dự trữ đạt 75,44 triệu ounce vàng nguyên chất vào cuối tháng 6, so với 74,96 triệu ounce một tháng trước đó.

Theo ông Craig Hemke của Sprott Money, giá vàng và bạc đã chạm đáy trong năm nay, vàng và bạc sẽ bắt đầu hưởng lợi từ các động lực của đợt tăng giá dài hạn một lần nữa. Ông lưu ý rằng, năm 2026 bắt đầu với kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng (mua) - 150 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng (mua) - 150 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.104 USD/ounce, giảm 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp của Fed, dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ công bố ngày 14/7 và diễn biến tại eo biển Hormuz. Nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn, đà phục hồi của vàng có thể chịu áp lực. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để kim loại quý tăng giá.

Theo chuyên gia, thị trường vàng đang dần ổn định sau nhiều tháng điều chỉnh khi áp lực bán suy yếu và dòng tiền chuyển sang trạng thái tích lũy.

Dù giá chưa vượt được ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce nhưng giai đoạn bán tháo mạnh có thể đã kết thúc và xu hướng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến kinh tế vĩ mô.