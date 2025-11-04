Giá vàng hôm nay 4/11: Tiếp tục suy giảm, xuống dưới 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay suy giảm khi phía mua đã ổn định lại giá - một tín hiệu tích cực cho thị trường kim loại quý. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi một yếu tố cơ bản mới để kích hoạt xu hướng giá rõ rệt hơn.

Trung Quốc thông báo sẽ bãi bỏ ưu đãi thuế lâu năm đối với vàng, theo đó các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bán vàng. Quy định này áp dụng cho cả sản phẩm đầu tư như thỏi vàng và vàng miếng có độ tinh khiết cao, lẫn mục đích phi đầu tư như trang sức và vật liệu công nghiệp.

Động thái này được cho là sẽ tăng nguồn thu cho chính phủ, nhưng đồng thời cũng làm tăng chi phí mua vàng đối với người tiêu dùng Trung Quốc.

Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) hôm thứ Hai thông báo chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất đã giảm xuống 48,7 điểm trong tháng 10, so với mức 49,1 điểm trong tháng 9. Con số này thấp hơn dự báo, khi giới phân tích kỳ vọng 49,5 điểm.

Bà Susan Spence, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát kinh doanh ngành sản xuất của ISM cho biết, trong tháng 10, hoạt động sản xuất của Mỹ suy giảm nhanh hơn, với sự sụt giảm trong sản xuất và hàng tồn kho khiến PMI sản xuất giảm 0,4 điểm phần trăm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 4/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.989 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Adam Button, chuyên gia chiến lược tiền tệ của sàn giao dịch trực tuyến Forexlive.com cho rằng, dù vàng chịu nhiều bất lợi trong tuần qua nhưng kim loại quý vẫn giữ được sự ổn định đáng kể.

“Đây là một tuần tồi tệ về mặt tin tức đối với vàng. Giữa thỏa thuận Mỹ - Trung và phát biểu của ông Jerome Powell, khó có thể tưởng tượng ra kịch bản nào tệ hơn, nhưng vàng vẫn trụ vững quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce”, ông Button nhận định.

Dù giá đã giảm 2 tuần liên tiếp nhưng ông Button cho rằng không nên đặt cược vào những kịch bản chống lại vàng vào thời điểm này.

“Giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 thường là thời kỳ vàng tỏa sáng nhất. Dù năm nay vàng đã tăng hơn 50% nhưng yếu tố mùa vụ này là một trong những xu hướng ổn định và mạnh mẽ nhất, đã lặp lại suốt 10-15 năm qua”, ông nói thêm. Theo ông Button, vùng 3.870 USD/ounce sẽ là ngưỡng thử thách tiếp theo.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cũng nhận định, mặc dù trong dài hạn vàng sẽ cao hơn nhiều nhưng trong ngắn hạn, kim loại quý dường như không có đủ động lực để leo lên những đỉnh cao mới.

Theo ông Rich Checkan, dù nguyên nhân là gì, đà giảm giá của vàng cũng sẽ không kéo dài... nhưng ông không nghĩ nó đã kết thúc. Vị chuyên gia này cho biết, giá vàng có thể sẽ 1 lần nữa xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi tăng trở lại.