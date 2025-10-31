Giá vàng hôm nay 31/10: Tăng mạnh khi Fed hạ lãi suất

(VTC News) -

Giá vàng tăng mạnh nhờ USD suy yếu sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Động thái giảm lãi suất thêm 0,25% của Fed đã đưa lãi suất cơ bản xuống biên độ 3,75% - 4%. Đây là lần cắt giảm thứ hai trong năm của Fed, trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ suy yếu và tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài 1 tháng đang khiến triển vọng kinh tế trở nên mờ mịt.

Theo giới phân tích, giá vàng thế giới tăng mạnh được cho là có thể do lực mua bắt đáy. Ngoài ra, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) dự báo, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trong cả năm 2025 có thể đạt 750 – 900 tấn, khi nhiều quốc gia tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong bối cảnh đồng USD được cho là đang bước vào chu kỳ suy yếu dài hạn. Căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát cũng góp phần củng cố vai trò của vàng như “tấm khiên phòng hộ” truyền thống của các nền kinh tế.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tăng bật trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 31/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.042 USD/ounce, tăng 98 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, nhu cầu vàng toàn cầu trong quý III đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.313 tấn, mức cao nhất theo quý được ghi nhận, do nhu cầu đầu tư tăng vọt.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của WGC, nhận định: “Triển vọng đối với vàng vẫn tích cực, khi đồng USD yếu đi, kỳ vọng lãi suất thấp hơn và nguy cơ đình lạm có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thị trường vẫn chưa đạt đến điểm bão hòa".

Các yếu tố kinh tế - chính trị toàn cầu đang tạo ra bức tranh phức tạp cho kim loại quý. Việc Fed tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực ngắn hạn nhưng đồng USD yếu đi, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị leo thang, tiếp tục là động lực chính cho xu hướng tăng giá dài hạn.

Theo các chuyên gia, nếu không có biến động lớn, vàng nhiều khả năng sẽ duy trì quanh vùng 3.950 - 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, trước khi tìm kiếm đà tăng mới khi chính sách tiền tệ toàn cầu rõ ràng hơn vào cuối năm.