Giá vàng hôm nay 2/11: Thế giới và trong nước chững lại

(VTC News) -

Giá vàng chững lại do bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 là “rất xa vời”, khiến nhiều nhà giao dịch kỳ vọng chính sách tiền tệ ôn hòa hơn phải thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ báo kinh tế Mỹ đang yếu đi. Do đó, đồng USD đã được hỗ trợ sau cuộc họp - điều này thường gây áp lực giảm lên giá vàng.

Fed đã cắt giảm lãi suất vào thứ Tư, nhưng những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 63%, giảm so với mức hơn 90% vào đầu tuần này, theo công cụ FedWatch của CME.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Getty).

Vàng mất đi sức hấp dẫn khi lãi suất tăng cao vì nó là một tài sản không sinh lời. Kim loại này đã tăng 53% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10. Các nhà phân tích nhận định, hiện tại, giá vàng có thể sẽ ổn định, nhưng vàng sẽ có những đợt tăng giá tiếp theo trong năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.001 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng Morgan Stanley cho biết, họ tiếp tục nhận thấy tiềm năng tăng giá của vàng do lãi suất thấp hơn, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF và bất ổn kinh tế dai dẳng. Ngân hàng này dự báo, giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Các ngân hàng lớn bao gồm HSBC, Bank of America và Société Générale đều chia sẻ những dự báo tương tự khi dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Công ty nghiên cứu Metals Focus của Anh cũng dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce và bạc sẽ đạt 60 USD/ounce vào năm tới.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, giá vàng chỉ tăng 5% trong năm tới, trong khi Natixis dự báo giá vàng trung bình khoảng 3.800 USD/ounce vào năm 2026. Tuy nhiên, ngay cả những dự báo thận trọng này cũng không hề bi quan.

"Mặc dù được dự đoán là sẽ giảm nhẹ, giá vàng dự kiến sẽ vẫn cao hơn 180% so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019 vào năm 2026", WB cho biết trong báo cáo của mình.