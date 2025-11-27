+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Giá rau xanh ở Hà Nội tăng 'chóng mặt', nguồn cung khan hiếm
(VTC News) -
Người dân choáng váng trước diễn biến khó hiểu của thị trường rau xanh Hà Nội, khi giá 1 túi bắp cải bất ngờ tăng từ 160.000 lên 270.000 đồng tại vùng trồng rau.
CAO LÝ
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Sau lũ, nỗi đau còn ở lại trên những bàn thờ trống
08:15 27/11/2025
Đời sống
Giá rau xanh ở Hà Nội tăng 'chóng mặt', nguồn cung khan hiếm
08:09 27/11/2025
VTC NEWS TV
Bão lửa thiêu rụi chung cư Hong Kong: 44 người chết, hơn 270 người mất tích
08:05 27/11/2025
Thời sự quốc tế
5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào
08:00 27/11/2025
Gia đình
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/11 và rạng sáng ngày 29/11
07:57 27/11/2025
Cần biết
Châu Âu tìm cách xoay chuyển tình thế trong kế hoạch hòa bình Ukraine
07:35 27/11/2025
Thời sự quốc tế
Thổ Nhĩ Kỳ phát triển hệ thống phòng không 'Vòm thép' 6,5 tỷ USD
07:29 27/11/2025
Thời sự quốc tế
Soi sức mạnh dòng xe tăng T-80BVM Nga trên chiến trường
07:16 27/11/2025
Quân sự
Nhà chung cư lắp cục nóng điều hòa ở đâu hợp lý nhất?
07:15 27/11/2025
Gia đình
Ăn gan lợn có nạp thêm độc tố vào cơ thể?
07:13 27/11/2025
Tư vấn
Myanmar: Thu giữ hàng nghìn thiết bị lừa đảo, xe lu nghiền nát răn đe
07:13 27/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia
07:09 27/11/2025
Khám phá
Xem trực tiếp Ratchaburi vs Nam Định, AFC Champions League Two trên kênh nào?
07:00 27/11/2025
Lịch bóng đá
Võ Tắc Thiên đẹp nhất màn ảnh: Từng phải ngồi tù, U80 lẻ bóng sau 4 lần đổ vỡ
06:55 27/11/2025
Sao thế giới
Bão số 15 Koto mạnh 4 cấp sau hơn 1 ngày vào Biển Đông, đường đi phức tạp
06:55 27/11/2025
Thời tiết
Câu chuyện phiếm của hai bà mẹ giúp phá vụ kỳ án giết người sau 28 năm
06:48 27/11/2025
Tư liệu
Tên gọi khác của đại danh y Lê Hữu Trác là gì?
06:42 27/11/2025
Hỏi - Đáp
Bố hiến gan cứu con gái 20 tuổi dù nhóm máu không phù hợp
06:37 27/11/2025
Tin tức
Nhà đầu tư Hà Nội chuyển hướng săn lùng bất động sản TP.HCM
06:36 27/11/2025
Bất động sản
Giá vàng hôm nay 27/11: Tiếp tục đi lên
06:31 27/11/2025
Tin giá vàng
Trồng 2 cây cảnh này trong nhà, trời nồm cũng không sợ cửa sổ đọng hơi nước
06:30 27/11/2025
Gia đình
Chiều nay, giá xăng dầu dự báo đồng loạt giảm
06:27 27/11/2025
Thị trường
Ngắm đồi Phượng Hoàng vào mùa cỏ cháy đẹp nhất năm
06:25 27/11/2025
Đời sống
Những mẫu thiết kế cầu thang ấn tượng cho nhà lệch tầng
06:09 27/11/2025
Bất động sản
Kết quả Champions League: Arsenal thắng Bayern Munich, Liverpool thảm bại
05:26 27/11/2025
Champions League
Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 5
05:06 27/11/2025
Champions League
Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam dẫn đầu
05:05 27/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch âm 27/11 - Âm lịch hôm nay 27/11 chính xác nhất - lịch vạn niên 27/11/2025
03:23 27/11/2025
Lịch vạn niên
Lật xe chở công nhân ở Tây Ninh, hơn 10 người nhập viện
22:59 26/11/2025
Tin nóng
Ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người chết: Danh tính các nạn nhân
22:50 26/11/2025
Tin nóng