Giá đất nền tại nơi từng xảy ra 'cơn sốt' bỗng tăng trở lại

Anh Nguyễn Văn Linh, một môi giới bất động sản tại Đông Anh (Hà Nội) cho biết, quý II/2025, bất động sản Đông Anh đã rơi vào 1 nhịp chững giá, nhưng bắt đầu từ đầu tháng 8 bất ngờ lại có xu hướng tăng lên. Để có thể đầu tư vào đất thổ cư hoặc đất nền ở đây, ít nhất cũng phải có khoản tiền trên 5 tỷ đồng, nếu ít hơn thì rất khó chọn được mảnh dễ sinh lời.

Anh Linh nói thêm, những lô ở gần trung tâm hoặc gần khu công nghiệp, gần dự án của các tập đoàn bất động sản lớn thậm chí đang tăng giá đến "chóng mặt".

Ví dụ những lô đất giáp khu công nghiệp Đông Anh (rộng 300 ha) hiện đang rất "hot". Hay những thửa đất đấu giá ở khu Lệ Pháp đang có giá khoảng 160 triệu đồng/m², tăng khoảng 30% so với năm ngoái.

Thực tế, từ đầu tháng 8, thị trường đất nền xã Đông Anh đã bắt đầu nóng trở lại với thông tin khánh thành trung tâm triển lãm quốc gia và khởi công thành phố thông minh Bắc Hà Nội, tuy nhiên mức tăng vẫn còn khá nhẹ do mặt bằng giá đã bị thiết lập quá cao sau các đợt sốt nóng.

Cụ thể, giá chào bán đất nền Đông Trù, Lễ Pháp, Tiên Dương, Uy Nỗ… với những mảnh đất vị trí đẹp, đắc địa, có thể kinh doanh được, tăng từ khoảng 200 - 250 triệu đồng/m² lên mức 210 - 255 triệu đồng/m².

Đất mặt tiền kinh doanh thôn Trung Thôn cũng tăng từ 250 - 260 triệu đồng/m² lên 260 - 270 triệu đồng/m². Các lô đất tại Phương Trạch, giá tăng từ 200 - 230 triệu đồng/m² lên 210 - 235 triệu đồng/m². Tại khu vực Xuân Canh, những lô đất có vị trí mặt đường, có thể kinh doanh cũng ghi nhận sự điều chỉnh về giá bán, từ mức 130 - 150 triệu đồng/m² lên 140 - 160 triệu đồng/m².

Khu vực Tây Bắc Lễ Pháp cũng có sự biến chuyển về giá chào bán, từ mức phổ biến của 2 tháng trước đó là 90 - 115 triệu đồng/m² lên 95 - 120 triệu đồng/m². Giá đất Tiên Dương tăng từ 80 - 110 triệu đồng/m² lên 84 - 115 triệu đồng/m². Đất Nguyên Khê cũng thiết lập mặt bằng giá mới, từ 80 - 100 triệu đồng/m² lên 85 - 105 triệu đồng/m² với những mảnh có thể kinh doanh.

Đất ở các vị trí ngõ nhỏ, nằm sâu trong làng thuộc Vân Nội, Bắc Hồng, giá bán cũng đi lên, từ 53 - 60 triệu đồng/m² lên 57 - 64 triệu đồng/m². Khu vực Xuân Canh, vị trí đường lớn, hai ô tô tránh nhau, giá đất đang từ mức 85 - 98 triệu đồng/m² lên 88 - 102 triệu đồng/m².

Nhà đầu tư nên cẩn trọng

Ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển bất động sản SGO Homes nhận xét: Trên thực tế, đất nền Đông Anh liên tục biến động. Các cơn “sốt đất” từng xuất hiện từ các yếu tố đòn bẩy là thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông, các siêu dự án và cả sự "thổi giá" của giới đầu cơ, môi giới tạo ra để kiếm lời. Vì vậy, mọi người không nên đầu tư dạng phong trào hay nghe theo tin đồn.

Còn theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty PropertyGuru Việt Nam, mặt bằng giá đất tại vùng ven Hà Nội đã tăng liên tục trong những năm qua, khiến nhiều nhà đầu tư và người mua có tâm lý chờ đợi, quan sát thị trường trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, sau thông tin về sáp nhập, nhà đầu cơ có xu hướng tìm kiếm "săn hàng" ở các tỉnh thay vì tập trung vào đất nền lân cận Thủ đô như trước đây.

Vì thế, dù Đông Anh vẫn giữ vững vị trí "tâm điểm chú ý" của thị trường đất nền Hà Nội nhưng giao dịch thực tế lại đang khá chậm chạp, phản ánh tâm lý thận trọng rõ rệt từ nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục phân hóa mạnh, chỉ những sản phẩm đất nền có pháp lý đầy đủ, vị trí đẹp và mức giá hợp lý mới có thanh khoản. Nếu không có kinh nghiệm khi đổ tiền mà không chọn lựa thì nhà đầu tư dễ thua cuộc.

Ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam cũng nhận định, giá đất nền thời gian qua đã tăng nhanh, mạnh do nguồn cung khan hiếm và hoạt động đầu cơ đẩy giá. Nhiều nhà đầu tư đã dựa vào sức "nóng" từ các đại dự án để nâng giá đất nền khu vực lân cận lên mức cao.

Ông Toản khuyến nghị nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến tính thanh khoản khi quyết định mua đất nền với giá cao. Trong trường hợp mua phải các lô đất ở khu vực vùng ven chưa có hạ tầng hoặc pháp lý không rõ ràng thì khả năng chuyển nhượng sẽ rất khó khăn.

Do đó, khi xuống tiền đầu tư, người dân nên lựa chọn những khu vực có chủ đầu tư uy tín, hạ tầng đầy đủ để đảm bảo an toàn dòng vốn và tăng khả năng sinh lời trong dài hạn.