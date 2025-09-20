Gây tai nạn chết người phải bồi thường bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật quy định khác.

Trong trường hợp tai nạn giao thông, nếu phía bên gây tai nạn được xác định có lỗi (ví dụ, không chú ý quan sát, vi phạm quy định về an toàn giao thông), họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015.

Khi tai nạn giao thông gây thiệt hại về tính mạng, các khoản bồi thường bao gồm:

Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, mai táng: Bao gồm tiền thuê phương tiện đưa người bị nạn đi cấp cứu, tiền thuốc, chi phí y tế, chi phí mua quan tài, khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang, và các chi phí phục vụ việc chôn cất hoặc hỏa táng theo phong tục địa phương.

Tiền cấp dưỡng: Nếu người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người khác (ví dụ, con cái, cha mẹ già yếu), bên gây thiệt hại phải bồi thường tiền cấp dưỡng cho những người này theo Điều 591 khoản 2 Bộ luật Dân sự 2015. Mức cấp dưỡng được xác định dựa trên thu nhập thực tế của người bị thiệt hại hoặc mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại nếu thu nhập không ổn định.

Tiền bù đắp tổn thất tinh thần: Mức bồi thường này do các bên thỏa thuận, nhưng nếu không thỏa thuận được, mức tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (hiện tại, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 là 2,34 triệu đồng, tức tối đa khoảng 234 triệu đồng). Khoản này được trả cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại (cha mẹ, vợ/chồng, con cái) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng/người được người bị thiệt hại nuôi dưỡng.

Lưu ý rằng, người tham gia giao thông cần biết rằng họ phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Bảo hiểm này có trách nhiệm chi trả một phần hoặc toàn bộ các khoản bồi thường, tùy theo mức độ thiệt hại.

Việc xác định số tiền bồi thường khi gây tai nạn chết người là rất phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Người gây tai nạn cần nắm rõ các quy định pháp lý và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình nhằm giảm thiểu thiệt hại tài chính cũng như đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân và gia đình họ. Khi gặp tình huống khó khăn, người gây tai nạn nên tìm đến sự tư vấn của luật sư để được hỗ trợ chi tiết và chuyên nghiệp.