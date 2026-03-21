Gần 3.000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn, xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh

(VTC News) -

Ngày hội xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh dành cho người trung và cao tuổi diễn ra với sự tham gia của gần 3.000 người đến từ các phường, xã trên địa bàn Hà Nội.

Sáng 21/3, tại Hà Nội diễn ra Ngày hội xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh dành cho người trung và cao tuổi, thu hút gần 3.000 người đến từ các phường, xã trên địa bàn tham gia.   

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam.   

Chương trình do Hội Sức khỏe Ngoài trời người trung cao tuổi Hà Nội tổ chức.   

Ngày hội góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các chi hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi tại các phường, xã; tạo điều kiện để hội viên rèn luyện những môn thể thao phù hợp. Đồng thời, ngày hội cũng mở rộng các sân chơi “vui – khỏe – có ích” cho người cao tuổi Thủ đô.   

Tại chương trình, người dân Thủ đô được thưởng thức màn đồng diễn quy mô lớn, với tiết mục múa quạt dưỡng sinh trên nền nhạc “Việt Nam trên đường chúng ta đi”. 

Những động tác uyển chuyển nhưng dứt khoát, cùng tinh thần phấn khởi của các hội viên U70, U80 đã tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng về lối sống năng động ở tuổi cao.   

Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi TP Hà Nội cho biết, Hội có mạng lưới rộng khắp với hàng nghìn hội viên sinh hoạt tại hơn 200 câu lạc bộ. Nhiều năm qua, các câu lạc bộ không chỉ duy trì phong trào rèn luyện thường xuyên mà còn giành được nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định hiệu quả của việc tập luyện phù hợp với lứa tuổi.   

Từ những động tác uyển chuyển đến tinh thần lạc quan, Ngày hội múa quạt dưỡng sinh đã lan tỏa thông điệp sống vui, sống khỏe tới cộng đồng người cao tuổi.   

Hoạt động đồng diễn múa quạt dưỡng sinh của người cao tuổi Hà Nội tạo nên sân chơi giao lưu, sinh hoạt bổ ích, đồng thời lan tỏa tinh thần sống chủ động, tích cực của thế hệ trung và cao tuổi Việt Nam.   

Minh Đức
