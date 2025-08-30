EVNHANOI quyết đảm bảo nguồn điện an toàn phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Không xuất hiện trên lễ đài, cũng không đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng chính sự tận tâm và trách nhiệm của đã góp phần làm nên thành công trọn vẹn cho sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước.

EVNHANOI bổ sung nguồn cấp điện tại các khu vực quan trọng.

Trong nhiều tuần qua, các công nhân, kỹ sư của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã có mặt trên từng tuyến phố, trạm điện… để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống. Từ những con đường rợp cờ hoa, đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm đều in dấu bước chân người thợ điện.

Chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý nhanh nhất mọi tình huống phát sinh, với mục tiêu duy nhất: Nguồn điện phải luôn an toàn, liên tục và tuyệt đối ổn định.

Với người thợ điện, được góp sức cho một sự kiện trọng đại như Đại lễ 80 năm Quốc khánh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự, niềm tự hào của cả đời làm nghề.

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành hệ thống điện tại Quảng trường Ba Đình.

Ông Nguyễn Bình Thanh – Đội trưởng Đội quản lý điện 1, Công ty Điện lực Ba Đình - chia sẻ: “Chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm, kiểm tra từng đường dây, từng trạm biến áp, thậm chí đến từng mối nối nhỏ. Mọi thứ đều phải được rà soát kỹ lưỡng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự kiện trọng đại. Cả tập thể đều làm việc với tinh thần cao nhất, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng”.

EVNHANOI làm việc không kể ngày đêm với quyết tâm đảm bảo nguồn điện an toàn phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Không kể ngày hay đêm, nắng gắt hay mưa dông, lực lượng công nhân, kỹ sư EVNHANOI vẫn kiên định bám trụ tại các điểm trực.

Đằng sau sự kiện quốc gia trọng đại là những người lính áo cam nơi hậu trường, âm thầm làm việc bằng sự tận tụy, kỷ luật và trách nhiệm. Chính sự hy sinh thầm lặng đó đã tạo nên một Thủ đô sáng rực, an toàn, hiện đại và tràn đầy khí thế trong ngày Tết Độc lập.

Ông Trần Khánh Hưng – Công nhân Đội quản lý điện 1, Công ty Điện lực Ba Đình - tâm sự: “Suốt nhiều năm gắn bó với nghề, tôi đã tham gia phục vụ nhiều sự kiện lớn của Thủ đô. Nhưng với tôi, Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 là một dấu ấn đặc biệt.

Đây không chỉ là sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là niềm tự hào lớn lao trong cuộc đời làm nghề của tôi. Khi thấy ánh sáng do mình và đồng nghiệp gìn giữ tỏa rực khắp các tuyến phố, tôi cảm thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa, và càng thêm yêu, thêm gắn bó với nghề thợ điện”.

Trong khoảnh khắc hàng triệu con tim cùng hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc, những người thợ điện lại dâng trào niềm tự hào. Bởi họ hiểu rằng, ánh sáng rực rỡ trong ngày lễ lớn có phần công sức của mình. Đó không chỉ là công việc, mà còn là lời tri ân chân thành nhất của thợ điện Thủ đô gửi tới Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.