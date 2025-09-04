EVNHANOI: 6 dịch vụ được miễn phí trong khi thực hiện hợp đồng mua bán điện

(VTC News) -

Hiện nay, toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thủ đô khi thực hiện Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) đều được miễn phí 6 loại dịch vụ gồm: Thay đổi chủ thể hợp đồng, thay đổi thông tin, thay đổi mục đích sử dụng điện, thay đổi định mức sử dụng điện, gia hạn và chấm dứt hợp đồng. Đây là chính sách nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong việc cung cấp các dịch vụ điện.

Thực tế cho thấy, nhờ ứng dụng App EVNHANOI, việc giải quyết các thủ tục trên đã trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ông Quang Tuấn (Ba Đình) vừa thực hiện thay đổi định mức sử dụng điện cho gia đình con trai mới lập gia đình. Ông chia sẻ: “Cứ nghĩ phải đi lại nhiều lần mới xong thủ tục, ai ngờ chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn tất. Việc thay đổi định mức nay thật sự đơn giản”.

06 dịch vụ được miễn phí trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.

Bà Ngọc Dương (Hoàn Kiếm) cũng có trải nghiệm tương tự khi mua lại một căn hộ cho con gái. Bà cho biết: “Tôi đăng ký thay đổi chủ thể hợp đồng qua App EVNHANOI. Chỉ sau 3 ngày, yêu cầu đã được giải quyết, không mất chi phí và cũng không phải đi lại nhiều như trước. Đây thực sự là tiện ích thiết thực cho khách hàng”.

Theo quy định, khi khách hàng có nhu cầu, chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản như giấy tờ tùy thân, thông tin cư trú, mục đích sử dụng điện hoặc ủy quyền trong trường hợp dùng chung, EVNHANOI sẽ giải quyết yêu cầu trong vòng không quá 3 ngày làm việc. Ngoài App EVNHANOI, người dân còn có thể đăng ký dịch vụ qua website evnhanoi.vn, Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc tại các phòng giao dịch điện lực.

Cán bộ công nhân viên EVNHANOI hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện.

Việc miễn phí các dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ là một trong những nỗ lực của EVNHANOI trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Song song với việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, EVNHANOI đang từng bước số hóa các thủ tục, tối ưu hóa hệ sinh thái chăm sóc khách hàng, giúp khách hàng có thể “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát”.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài 19001288 (phục vụ 24/7) để được hỗ trợ kịp thời. Với phương châm đặt sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu, EVNHANOI cam kết tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ, mang lại trải nghiệm thuận tiện và minh bạch nhất cho người dân Thủ đô.