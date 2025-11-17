EVA Air mở đường bay mới từ Việt Nam đến Mỹ

(VTC News) -

Đường bay Việt Nam - Dallas–Fort Worth được EVA Air khai trương vào ngày 3/10/2025, khởi đầu với 3 chuyến mỗi tuần. Dallas–Fort Worth hiện là điểm đến thứ 2 tại tiểu bang Texas và thứ 9 tại khu vực Bắc Mỹ trong mạng lưới bay của EVA Air.

EVA Air dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18/11 và 7 chuyến mỗi tuần kể từ ngày 15/12/2025. Với lịch bay thuận tiện và chỉ quá cảnh một lần tại Đài Bắc, hành khách giờ đây có thêm lựa chọn di chuyển an toàn hàng đầu cùng trải nghiệm bay đẳng cấp chuẩn 5 sao khi đến Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Trước đó, EVA Air đã và đang khai thác 8 đường bay đến Bắc Mỹ (Los Angeles, Seattle, New York, Chicago, Houston, Toronto, Vancouver và San Francisco).

Cột mốc này nâng tổng công suất bay đến Bắc Mỹ qua 9 cửa ngõ lên hơn 90 chuyến bay mỗi tuần.

EVA Air chính thức mở đường bay mới từ Việt Nam đến Texas (quá cảnh tại Đài Bắc) vào ngày 3/10/2025.

Trên hành trình đến Dallas–Fort Worth, hành khách sẽ được trải nghiệm chuyến bay tiện nghi với thế hệ máy bay tân tiến Boeing 787-9 Dreamliner. Các khoang rộng rãi với cửa sổ lớn và ghế ngả sâu thoải mái, tích hợp hệ thống giải trí cá nhân hiện đại và wifi miễn phí. Cùng với đó là ẩm thực Á - Âu hợp khẩu vị người Việt, phục vụ bởi đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp và tận tâm.

EVA Air hiện cung cấp đa dạng 3 lựa chọn hạng ghế: Thương gia (Royal Laurel Class), Phổ thông Cao cấp thế hệ thứ 4 (Premium Economy 4th Gen) và Phổ Thông (Economy). Trong đó, hạng ghế Premium Economy được EVA Air tiên phong ra mắt từ năm 1992, được xem là lựa chọn hàng đầu cho các hành khách tìm kiếm những dịch vụ cao cấp, tiện nghi chuẩn quốc tế, chi phí xứng tầm trải nghiệm.

Thành lập năm 1989 tại Đài Loan, EVA AIR là hãng hàng không quốc tế 5 sao vận hành theo tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới. EVA Air 10 năm liền đạt “Chứng nhận hãng hàng không chuẩn 5 sao Skytrax” (2016 - 2025), được AirlineRatings bình chọn “Top 25 hãng bay an toàn nhất toàn cầu” vào năm 2025.