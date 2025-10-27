EHome của Nam Long ADC ẵm 'cú đúp' giải thưởng lớn tại PropertyGuru Vietnam 2025

(VTC News) -

Sau 3 tháng Bắc tiến, An Zen Residences – dự án EHome do Nam Long ADC phát triển – gây ấn tượng nhờ “cú đúp” danh hiệu “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc miền Bắc” tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 tổ chức ngày 24/10/2025 tại TP.HCM.

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế tiên phong của dòng sản phẩm EHome trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền, đồng thời thể hiện tầm nhìn, sự kiên định và năng lực của Nam Long ADC trong hành trình nỗ lực đưa nhà ở vừa túi tiền đến gần hơn với người Việt.

Ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC - nhận giải thưởng “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam” dành cho An Zen Residences tại PropertyGuru Vietnam 2025.

Cột mốc khẳng định vị thế “căn hộ vừa túi tiền tốt nhất miền Bắc”

Ra mắt thị trường Hải Phòng vào tháng 07/2025, An Zen Residences là dự án EHome đầu tiên tại miền Bắc, đánh dấu bước đi chiến lược của Nam Long ADC trong hành trình mở rộng thương hiệu trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Chỉ sau 3 tháng, dự án đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng phía Bắc đặc biệt ở Hải Phòng nhờ tiến độ và chất lượng xây dựng đúng cam kết, thiết kế thông minh và giá bán phù hợp với tệp khách hàng muốn sở hữu tổ ấm đầu tiên, trở thành đại diện tiêu biểu của phân khúc nhà ở vừa túi tiền khu vực phía Bắc.

Bên cạnh những tiêu chí khắt khe từ Hội đồng giám khảo, chủ đầu tư cho hạng mục “Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc miền Bắc” cần chứng minh được khả năng triển khai và quản lý dự án hiệu quả. Qua quá trình đánh giá khách quan và minh bạch bởi hội đồng chuyên gia độc lập và kiểm toán quốc tế HLB, An Zen Residences còn được vinh danh là “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam 2025” – danh hiệu tiêu biểu được lựa chọn từ những dự án xuất sắc nhất trong các hạng mục dự án căn hộ năm nay.

An Zen Residences chiến thắng tại hạng mục “Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc miền Bắc” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

EHome trong hành trình 18 năm mang tổ ấm cho người có nhu cầu ở thực

Trong hành trình 18 năm qua, Nam Long ADC kiên định với sứ mệnh phát triển giải pháp nhà ở vừa túi tiền, chất lượng, bền vững cho người dân đô thị. Đã đưa ra thị trường miền Nam 5 dự án, EHome vẫn luôn được đánh giá cao bởi thiết kế thông minh, chi phí hợp lý và môi trường sống tiện nghi. An Zen Residences đánh dấu bước đi đầu tiên của EHome tại thị trường miền Bắc, do đó Nam Long ADC đã nghiên cứu và áp dụng nhiều điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu địa phương dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi của dòng EHome.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Steven Chu - Chủ tịch Nam Long ADC - cho biết: “Giải thưởng này một lần nữa khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh dài hạn của chúng tôi – kiến tạo những dự án nhà ở chất lượng, giá cả hợp lý, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà ở cho đông đảo các gia đình Việt Nam”.

“Dự án An Zen Residences Hải Phòng – công trình đầu tiên của chúng tôi tại miền Bắc đã chứng minh rằng các giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm EHome hoàn toàn được đón nhận khi được điều chỉnh phù hợp với văn hóa địa phương. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rằng việc quy hoạch và thiết kế hợp lý, giá trị xứng tầm, tính thực tiễn cùng sự tận tâm với khách hàng có thể tạo nên dấu ấn bền vững để được vinh danh tại giải thưởng này”, ông Steven Chu chia sẻ thêm.

Tọa lạc tại phường An Hải, Hải Phòng, An Zen Residences, dự án EHome đầu tiên của Nam Long ADC tại miền Bắc dự kiến sẽ đưa vào bàn giao 887 căn hộ vào cuối năm 2026.

Với “cú đúp” giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam 2025, EHome của Nam Long ADC khẳng định vị thế dòng căn hộ vừa túi tiền dẫn đầu thị trường, đồng thời trở thành biểu tượng mới của mô hình phát triển nhà ở bền vững tại Việt Nam. Không chỉ là sự ghi nhận từ giới chuyên môn, đây còn là minh chứng cho chiến lược phát triển nhân văn, bền vững và đặt con người làm trung tâm mà Nam Long ADC kiên định theo đuổi suốt gần hai thập kỷ qua.

Nam Long ADC – thành viên của Tập đoàn Nam Long – Tập đoàn bất động sản có 33 năm kinh nghiệm kiến tạo đô thị tại Việt Nam. Nam Long ADC tiên phong trong phát triển nhà ở vừa túi tiền được biết đến với dòng sản phẩm EHome mang đến hơn 8.500 căn hộ giúp cho hàng ngàn gia đình thực hiện giấc mơ an cư. Với tầm nhìn “kiến tạo môi trường sống chất lượng với chi phí hợp lý”, Nam Long ADC tiếp tục mở rộng dấu ấn ra thị trường miền Bắc, khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp giải pháp nhà ở dành cho người có nhu cầu ở thực, hướng tới hành trình phát triển bền vững, lan tỏa giá trị sống tốt cho cộng đồng.