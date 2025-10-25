Dược phẩm Tâm Bình ủng hộ đồng bào Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

(VTC News) -

220 phần quà thiết thực hỗ trợ bà con Thái Nguyên

Xóm Ngọc Lâm, phường Linh Sơn, Thái Nguyên là khu vực bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 11 vừa qua. Nước dâng nhanh, nhấn chìm nhiều ngôi nhà trong biển nước. Cả xóm bị cô lập, mất điện, mất nước, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, xuồng.

Nhiều ngôi nhà ở xóm Ngọc Lâm ngập sâu trong đợt bão lũ vừa qua.

“Đúng là trận lũ lịch sử, hàng trăm năm nay chưa từng thấy. Thiệt hại ở cánh đồng gần như 100%, hoa màu mất trắng. Khoảng 97% nhà dân bị ngập, nhiều nhà ngập sâu đến tận mái. Đồ đạc hỏng hóc rất nhiều, nồi niêu, xoong chảo trôi hết”, ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ dân phố Ngọc Lâm, chia sẻ.

Giờ đây nước lũ đã rút, nhưng cuộc sống của người dân Ngọc Lâm vẫn ngập trong bộn bề khó khăn, đồ đạc hỏng hóc ngổn ngang chờ được sửa chữa.

Thấu hiểu những thiệt hại bà con phải gánh chịu sau bão lũ, Công ty Dược phẩm Tâm Bình phối hợp cùng Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tặng quà cho người dân nơi đây với tổng kinh phí hơn 210 triệu đồng, nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Bình – Tổng Giám đốc Dược phẩm Tâm Bình - trao quà cho người dân.

Sáng 21/10, chương trình trao 220 suất quà cho các hộ dân, mỗi suất trị giá 550.000 đồng gồm nồi, chảo, nồi cơm điện, đồ dùng học tập, nước giặt, nước súc miệng... Đây đều là những vật dụng thiết yếu mà bà con đang rất cần để ổn định lại cuộc sống sau khi lũ rút.

Cầm trên tay những món quà từ chương trình, bà Vũ Thị Thái, 78 tuổi, xóm Ngọc Lâm chia sẻ, nhà bà chỉ có một tầng, trận lũ vừa qua bị ngập đến tận trần, nồi cơm điện, bếp ga, tủ lạnh đều hư hỏng.

“Giờ nhận được những đồ dùng thiết thực thế này tôi rất mừng. Cảm ơn Dược phẩm Tâm Bình và các nữ doanh nhân Hà Nội đã giúp đỡ bà con vùng lũ chúng tôi”, bà Thái chia sẻ.

Thăm hỏi, động viên 4 gia đình bị mất người thân trong bão lũ

Không chỉ cuốn trôi hoa màu, tài sản, cơn lũ dữ còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất người thân.

Với tấm lòng sẻ chia, chiều cùng ngày, đoàn thiện nguyện của Công ty Dược phẩm Tâm Bình và Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội đã đến tận nhà thăm hỏi 4 hộ gia đình không may mất người thân trong đợt lũ vừa qua ở các xã La Hiên, Tràng Xá…. Tại mỗi gia đình, đoàn trao tặng một phần quà gồm 1 chiếc chăn ấm, 1 nồi cơm điện, 3 triệu đồng tiền mặt và động viên các gia đình vượt qua đau thương, mất mát.

Bà Nguyễn Thị Dự, 67 tuổi, xã Tràng Xá, vẫn chưa nguôi nỗi đau khi nhắc đến con trai 41 tuổi bị lũ cuốn trôi. Người mất, ruộng đồng tan hoang, bà lo con dâu và ba đứa cháu chưa biết dựa vào đâu để sống tiếp.

“Mất của còn làm lại được, chứ mất người rồi thì chẳng bao giờ tìm lại được nữa”, bà nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ. Nhận phần quà từ đoàn thiện nguyện, bà rưng rưng xúc động: “Giờ chẳng biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”.

Đoàn trao quà và động viên gia đình bà Nguyễn Thị Dự.

Chia sẻ về chương trình, bà Lê Thị Bình – Tổng Giám đốc Dược phẩm Tâm Bình -cho biết: “Nghe tin người dân Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, chúng tôi đã phối hợp với Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội chuẩn bị quà tặng, hỗ trợ kịp thời cho bà con. Tinh thần nhân ái vì cộng đồng từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Tâm Bình. Kinh phí thực hiện chương trình lần này có 50 triệu đồng được đóng góp từ chính những bước chạy của cán bộ nhân viên Tâm Bình trong giải chạy “Cùng Tâm Bình – Sẻ chia ân tình”. Hy vọng những suất quà thiết thực sẽ góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn sau bão lũ và ổn định cuộc sống”.

15 năm hình thành và phát triển, Dược phẩm Tâm Bình không chỉ được biết đến với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng mà còn ghi dấu ấn với nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Công ty đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa, tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn, xây cầu cho bà con vùng lũ Thanh Hóa, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Chương trình lần này đã nối dài thêm hành trình thiện nguyện của Tâm Bình, khẳng định chữ “Tâm với cộng đồng” - một trong những giá trị cốt lõi mà Tâm Bình luôn gìn giữ trong suốt chặng đường phát triển.