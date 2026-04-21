Được mẹ chiều hư, con tôi tuyệt thực để đòi đi xem show của thần tượng

Gia đình tôi thuộc diện kinh tế khá giả, luôn ưu tiên việc ăn học và tạo điều kiện giải trí tốt nhất cho con cái. Tôi chỉ có duy nhất cậu con trai năm nay 15 tuổi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn tâm niệm phải dạy con tính tự lập, biết đúng sai và tôn trọng lẽ phải chứ không bao giờ có tư tưởng nuông chiều thái quá. Tôi tin rằng sự nghiêm khắc vừa đủ sẽ giúp con trưởng thành vững vàng hơn trước sóng gió cuộc đời.

Thế nhưng vợ tôi lại khác. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến những đòi hỏi vật chất, cô ấy chưa bao giờ nói lời từ chối với con. Mỗi khi tôi định nghiêm khắc răn đe hay đưa con vào khuôn khổ, vợ lại gạt đi bằng câu nói quen thuộc: "Con còn nhỏ, cứ để nó thoải mái, sau này lớn lên sẽ tự hiểu chuyện".

Trước kia, đã không ít lần vợ tôi giấu giếm, lén lút đáp ứng những sở thích tốn kém của con sau lưng tôi. Từ những đôi giày hiệu đắt đỏ đến những món đồ chơi công nghệ, chỉ cần con thỏ thẻ là cô ấy lại âm thầm rút hầu bao, rồi dặn: "Đừng nói với bố".

Vợ quá nuông chiều khiến con trai ngày càng nhõng nhẽo, vòi vĩnh hơn.

Sự chiều chuộng giấu diếm ấy đã vô tình nuôi dưỡng trong con trẻ suy nghĩ rằng mọi quy tắc của bố đều có thể bị phá vỡ. Con luôn có một lá chắn an toàn để thỏa mãn mọi đòi hỏi.

Thực tế cho thấy, càng lớn, con lại càng không hiểu chuyện. Khi bước vào lứa tuổi 15, cái tuổi dở dở ương ương với những biến đổi tâm sinh lý phức tạp, con bắt đầu có những biểu hiện khiến tôi thực sự lo lắng.

Con tôi rất hâm mộ một nam nghệ sỹ trẻ đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Người trẻ có thần tượng là chuyện thường, nên khi thấy con suốt ngày nghe nhạc, xem phim có cậu ấy hay thỉnh thoảng mua vài món đồ lưu niệm của nghệ sỹ đó, tôi không ngăn cản vì nghĩ ai cũng có một thời tuổi trẻ với những hình mẫu để ngưỡng mộ. Tôi tôn trọng không gian riêng của con, miễn là con vẫn đảm bảo việc học hành và sinh hoạt điều độ.

Mới đây, thần tượng của con thông báo sẽ tổ chức một buổi biểu diễn (concert) và con tha thiết đi xem. Tuy nhiên, do buổi diễn được tổ chức trùng với thời gian ôn tập trước kỳ thi quan trọng, địa điểm lại xa nên vợ chồng tôi từ chối. Dù chúng tôi giải thích rõ ràng, con phản ứng kiểu cực đoan. Thằng bé nhốt mình trong phòng và tuyên bố sẽ tuyệt thực nếu không được bố mẹ đồng ý cho đi xem show của thần tượng.

Con tôi bỏ ăn mấy bữa, vợ cuống lên, muốn thỏa hiệp nhưng tôi ngăn lại. Chúng tôi cãi nhau vì cô ấy dỗ dành con, hứa rằng sẽ khuyên bố cho tiền để đi xem concert.

Tôi thật sự thất vọng khi con trai vì một người nổi tiếng mà sẵn sàng dùng cả sức khỏe của mình để uy hiếp bố mẹ. Ánh mắt con khi nhìn tôi qua khe cửa không còn sự kính trọng thường ngày, mà thay vào đó là sự oán trách, bướng bỉnh và đầy vẻ thách thức.

Vợ tôi xót con, sợ thằng bé xảy ra chuyện nên năn nỉ tôi xuống nước, bảo rằng cứ đồng ý cho con đi để con chịu ăn uống bình thường lại rồi tính tiếp. Tôi cũng thương con và lo lắng cho nó vô cùng, nhưng nếu để nó "thắng" bằng cách uy hiếp bố mẹ thế này thì về sau rất khó dạy bảo. Vợ tôi lo quá hóa giận, mắng tôi máu lạnh. Tôi thật sự có quá cứng rắn không, có nên thỏa hiệp để bảo đảm sức khỏe cho con trai trước tiên?

