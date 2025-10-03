Đức huỷ hàng loạt chuyến bay vì UAV, gần 3.000 hành khách bị ảnh hưởng

(VTC News) -

Ngày 3/10, sân bay Munich (Đức) xác nhận 17 chuyến bay dự kiến khởi hành vào tối 2/10 tại sân bay này đã bị hủy, ảnh hưởng tới gần 3.000 hành khách. Trong khi, 15 chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay Munich cũng phải chuyển hướng tới sân bay ở những thành phố khác như Stuttgart, Nuremberg, Vienna và Frankfurt.

Nhân viên kiểm soát không lưu cũng thông báo hạn chế hoạt động bay tại sân bay Munich từ tối 2/10 và sau đó tạm dừng hoàn toàn do phát hiện nhiều máy bay không người lái. Đến sáng sớm 3/10, sân bay mới mở cửa hoạt động trở lại. Đây là sự cố mới nhất trong loạt vụ gián đoạn hàng không vì drone ở châu Âu.

Đức hủy nhiều chuyến bay vì UAV. (Ảnh: Alamy)

Trong tuần này, thành phố Munich ở trong tình trạng căng thẳng sau khi lễ hội bia Oktoberfest phải tạm thời đóng cửa do có mối đe dọa đánh bom và phát hiện chất nổ trong tòa nhà dân cư ở phía bắc thành phố.

Chính quyền Đức cũng từng đưa ra cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ drone và cho biết thêm nhiều drone đã bay qua nước này hồi tuần trước, trong đó có địa điểm quân sự và công nghiệp.

Tương tự, Đan Mạch cũng bị UAV xâm phạm không phận trong thời gian gần đây, làm gián đoạn giao thông hàng không tại nhiều sân bay. Tuy nhiên, Đan Mạch chưa nêu rõ ai là người chịu trách nhiệm, nhưng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nghi đó có thể là Nga.

Thủ tướng Frederiksen cho biết châu Âu đang ở trong " tình huống khó khăn và nguy hiểm nhất " kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, khi bà tiếp đón nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu để đàm phán về việc hỗ trợ Ukraine và củng cố dự án quốc phòng của châu Âu.

Trong động thái mới nhất, Moskva phủ nhận trách nhiệm về cáo buộc liẻn quan UAV từ châu Âu.