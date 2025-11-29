Du khách Nga chết đuối khi tắm biển Mũi Né

Ngày 29/11, tại khu vực bãi biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ đuối nước khiến một nam du khách người Nga thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 3 du khách xuống tắm biển tại khu vực dọc các resort ở Mũi Né thì bất ngờ bị sóng và dòng chảy ngầm cuốn ra xa bờ.

Các du khách hỗ trợ cấp cứu nạn nhân tại bãi biển. (Ảnh: L.S)

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và nhân viên dịch vụ mô tô nước phát hiện sự việc, tiếp cận hiện trường. Họ đã đưa được hai du khách người Việt Nam vào bờ an toàn. Riêng ông C.A. (60 tuổi, quốc tịch Nga) bị cuốn ra xa và chìm xuống trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Sau đó, ông C.A. được vớt lên bờ, sơ cứu tại chỗ rồi chuyển gấp đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

UBND phường Mũi Né thông tin, thời điểm xảy ra tai nạn, trời có nắng, sóng biển không quá lớn. Tuy nhiên, có thể do ảnh hưởng của cơn bão số 15 nên dòng chảy ngầm tại khu vực này rất mạnh, dễ cuốn người bơi ra ngoài phạm vi an toàn.

Các nhân viên cứu hộ và người kinh doanh dịch vụ trên bãi biển cho biết, họ liên tục thổi còi, dùng loa tay cảnh báo khi thấy các du khách bơi quá xa, nhưng một số người vẫn chủ quan, không chú ý tín hiệu cảnh báo.

Cũng theo UBND phường Mũi Né, cơ quan chức năng địa phương đã tiếp nhận hiện trường, làm việc với lực lượng cứu hộ, nhân chứng, đồng thời thực hiện các thủ tục khám nghiệm, bảo quản thi thể nạn nhân để phối hợp với cơ quan ngoại giao Nga và gia đình lo hậu sự.

Hồi tháng 2, một nam sinh lớp 12 ở Đồng Nai cũng bị đuối nước, chết thương tâm khi đi tắm biển Mũi Né.

Cụ thể, sáng 15/2, em V.K. (SN 2008) cùng một số bạn khác xuống tắm biển. Trong lúc tắm biển, các em bị sóng cuốn ra xa. Một số em cố bơi và được quăng phao cứu vào bờ an toàn, riêng em K. bị chìm.

Cano cứu hộ ngay sau đó ra tìm kiếm, đưa em vào bờ sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.