Du khách có thể chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo, mở lối cho du lịch y tế

(VTC News) -

Chị B.T.H. (ngụ Hà Nội) suy thận thận giai đoạn 5, phải lọc máu ba lần mỗi tuần. Từ khi mắc bệnh, chị H. gần như không thể đi đâu xa vì phải duy trì lịch lọc máu định kỳ, đành gác lại niềm đam mê du lịch và khám phá những vùng đất mới.

Khi biết Côn Đảo đã triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, chị cùng gia đình quyết định thực hiện chuyến du lịch mà trước đây từng nghĩ rất khó có thể thực hiện.

"Gia đình đã tìm hiểu kỹ về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như khả năng đáp ứng việc lọc máu tại Côn Đảo. Sau khi thấy yên tâm, chúng tôi mới quyết định ra đây du lịch. Đến đây, tôi càng thấy quyết định của mình là đúng đắn. Côn Đảo rất đẹp, con người thân thiện và điều khiến tôi vui nhất là những người mắc bệnh thận như tôi vẫn có thể yên tâm đi du lịch mà không phải lo gián đoạn việc điều trị. Máy móc ở đây mới, sạch sẽ, các bác sĩ rất tận tình và quan tâm đến người bệnh", chị H. nói.

Bệnh nhân chạy thận đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: BVCC)

Năm 2026, đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo chính thức được đưa vào hoạt động với sự trợ giúp chuyên môn từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Tại đây được đầu tư 2 máy chạy thận nhân tạo cùng hệ thống xử lý nước RO hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao trong điều trị bệnh nhân suy thận mạn.

Việc triển khai kỹ thuật này không chỉ giúp người dân sinh sống và làm việc tại Côn Đảo được tiếp cận dịch vụ lọc máu ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí phải di chuyển vào đất liền, mà còn mở ra cơ hội cho bệnh nhân suy thận trên khắp cả nước có thể kết hợp điều trị với du lịch, nghỉ dưỡng hoặc hành hương tại Côn Đảo.

Theo BS CK2. Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, từ khi đơn vị đi vào hoạt động đã có 5 bệnh nhân từ TP.HCM và một số người bệnh đến từ các tỉnh thành khác lựa chọn đến Côn Đảo vừa du lịch vừa thực hiện lọc máu định kỳ.

"Việc triển khai chạy thận nhân tạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn tạo điều kiện để những bệnh nhân suy thận có thể yên tâm lựa chọn Côn Đảo là điểm đến du lịch. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển dịch vụ y tế gắn với phát triển du lịch của đặc khu”. BS. Lê Công Thọ khẳng định.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất đã cử các bác sĩ và điều dưỡng luân phiên ra Côn Đảo hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo đội ngũ y tế địa phương, từng bước nâng cao năng lực điều trị tại chỗ.

TS BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thăm và đánh giá Đơn vị Thận nhân tạo tại Côn Đảo. (Ảnh: BVCC)

PGS.TS. Nguyễn Bách, Trưởng Khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: "Hiện nay ngành lọc máu phát triển rất tốt. Tại Côn Đảo được đầu tư hệ thống và quy trình rất bài bản, tương đương với các cơ sở trên đất liền. Từ vật tư tiêu hao, trang thiết bị, máy móc đến quy trình chuyên môn đều được triển khai đồng bộ. Người bệnh được lọc máu tại Côn Đảo cũng giống như khi điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Đặc biệt, người dân vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như trên đất liền, không có sự khác biệt”.

Việc hình thành và đưa đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo vào hoạt động là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Thống Nhất và chính quyền, ngành y tế địa phương.

Theo PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, ngay từ khi xây dựng đề án hỗ trợ y tế cho Côn Đảo, bệnh viện đã xác định mục tiêu không chỉ chuyển giao một kỹ thuật chuyên sâu mà còn xây dựng một mô hình điều trị bền vững, giúp người dân và du khách được tiếp cận dịch vụ lọc máu chất lượng cao ngay tại đảo.

Vì vậy, Bệnh viện Thống Nhất đã chủ trì xây dựng kế hoạch hỗ trợ toàn diện từ tư vấn đầu tư hệ thống, chuyển giao quy trình kỹ thuật, đào tạo nhân lực đến cử bác sĩ, điều dưỡng luân phiên hỗ trợ chuyên môn lâu dài.

Cũng theo PGS.TS Lê Đình Thanh, với người bệnh suy thận, điều quý giá nhất không chỉ là được điều trị an toàn mà còn là có thể sống một cuộc sống bình thường như mọi người.

Vì vậy, khi đồng hành cùng đặc khu Côn Đảo xây dựng đơn vị lọc máu, các y bác sĩ hướng đến mục tiêu bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân đang sinh sống, làm việc trên đảo.

Đồng thời, họ cũng kỳ vọng mở ra cơ hội để bệnh nhân suy thận trên khắp cả nước có thể yên tâm đến Côn Đảo sinh sống, làm việc hoặc du lịch mà vẫn được điều trị liên tục.