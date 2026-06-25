Dự báo thời tiết 25/6: Miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung vẫn oi bức 40°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/6/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái trời nắng, song cường độ nắng nóng đã giảm so với những ngày trước. Nắng nóng chủ yếu xuất hiện tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội.

Trong ngày, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 25/6, mặc dù hạ nhiệt nhưng nhiều nơi ở miền Bắc vẫn xuất hiện nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Nắng nóng còn xảy ra cục bộ ở khu vực này với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Từ 26/6, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kết thúc.

Ngày 25-26/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 40°C. Độ ẩm trong không khí vẫn ở mức thấp, khoảng 45-50% càng khiến thời tiết trở nên ngột ngạt, khô nóng, oi bức.

Từ 27/6, nắng nóng vẫn duy trì ở Trung Bộ nhưng cường độ xu hướng giảm hơn, chỉ ở ngưỡng 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/6/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, khu Tây Bắc 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, Điện Biên, Lai Châu 30-33°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung du và đồng bằng đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C, vùng núi 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 27-29°C, phía Nam 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 40°C, phía Nam 33-36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 34°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.