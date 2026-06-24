20 trạm vượt 40°C trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, Bắc Bộ sắp đón mưa dông

(VTC News) -

Ngày 24/6, miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm. Đây cũng là ngày nắng nóng nhất từ tháng 6 tới nay ở khu vực miền Bắc và miền Trung.

Số liệu quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho thấy, 20 trạm khí tượng thuộc 8 tỉnh, thành ở miền Bắc và miền Trung đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày từ 40°C lên, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt như trạm Láng (TP Hà Nội), Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 40,8°C; Ninh Bình 41°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2°C; Đông Hà (Quảng Trị) 40,6°C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nhiệt độ thực đo trong ngày 24/6. (Nguồn: NCHMF)

Trong đó 5 trạm khí tượng ở tỉnh Ninh Bình đều ghi nhận nhiệt độ từ 40°C và với mức nhiệt 41°C, trạm Ninh Bình là nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước trong ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Ngoài ra, dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong đêm nay 24/6, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ dần hình thành vùng hội tụ gió lên đến mực 1.500m. Vì vậy, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, khả năng tập trung ở các tỉnh như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu.

Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào ban đêm nên ngày 25/6, thời tiết vẫn có nắng nhiều nhưng tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ suy giảm, nắng nóng còn tập trung ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội với mức nhiệt độ 36-38°C.

Từ đêm mai 25/6 đến khoảng ngày 28-29/6, vùng hội tụ gió này sẽ hoạt động mạnh hơn nên mưa dông sẽ lan rộng xuống cả khu vực trung du, đồng bằng nhưng mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày có nắng nhưng nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tạm thời chấm dứt, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 32-35°C.

Tại Trung Bộ, trong ngày 25-26/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt còn duy trì ở các địa phương từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Từ 27/6, nắng nóng vẫn duy trì ở Trung Bộ nhưng cường độ xu hướng giảm hơn, chỉ ở ngưỡng 35-38°C, có nơi trên 38°C.