Công nhân mặc áo điều hòa, trùm kín mặt mưu sinh giữa chảo lửa Hà Nội

Giữa tiếng máy móc hoạt động liên tục, nhiều công nhân mặc kín quần áo bảo hộ, vận chuyển vật liệu và tháo dỡ các hạng mục công trình để bảo đảm tiến độ. Sau mỗi quãng thời gian làm việc, họ tranh thủ tìm bóng râm nghỉ ngơi rồi lại nhanh chóng quay lại công việc. “Mấy hôm nay nắng quá nên tôi phải đầu tư áo điều hòa để mặc khi làm việc. Có quạt thổi bên trong nên đỡ bí hơn áo bảo hộ thông thường, nhưng đứng ngoài trời lâu vẫn rất nóng và mất sức”, nữ công nhân làm việc tại công trường Vành đai 2,5, chia sẻ.