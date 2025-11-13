Doanh nghiệp ‘gồng mình’ trong cơn bão giá

Sức mua giảm mạnh
Thời gian qua, gánh nặng giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá điện, nước, nhân công tăng đã khiến lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bị "bào mòn". Nhiều doanh nghiệp sản xuất cho biết, họ phải tăng giá bán theo mức tăng của chi phí đầu vào để tránh thua lỗ. Tuy nhiên, việc tăng giá bán đồng nghĩa việc tiêu thụ hàng hóa sẽ gặp nhiều khó khăn, chưa kể không dễ đàm phán với đối tác về mức giá mới.
Ông Bùi Đăng Phương, Giám đốc Công ty TNHH SX&DV Tứ Phương (Nghệ An) cho biết, đến thời điểm này so với hồi tháng 6-7, nhiều mặt hàng thực phẩm giá tăng gấp đôi, nhất là những sản phẩm thực phẩm tươi nhập khẩu như gà, bò, cá, mực, tôm, heo.
“Những sản phẩm như gà, vịt công ty nhập vào hồi tháng 5 - 6 giá 44.000 đồng/kg, nhưng đến thời điểm này tăng lên đến 72.000 đồng/kg và cũng không có để nhập khẩu. Thịt trâu tươi nhập từ Ấn Độ cũng tăng giá từ 58.000 đồng/kg hồi tháng 4 - 5 lên gần 300%, lên 130.000 đồng/kg”, ông Phương nói.
Theo ông Phương, cũng bởi giá đầu vào tăng cao nên doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán để không bị thua lỗ. Khi giá cả đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ buộc phải chấp nhận theo. Đến thời điểm này, hầu hết mặt hàng được chế biến từ cá, gà, bò, trâu đều tăng giá rất cao, trong đó các loại thực phẩm như giò gà, giò bò, chả cá, chả mực, gà ủ muối tăng giá mạnh nhất từ 50 - 100%.
Ông Phương cũng cho biết thêm, do giá các mặt hàng "phi mã" nên sức mua của người tiêu dùng ngoài thị trường rất yếu, ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp sản xuất. Rất may là doanh nghiệp của ông đã ký kết đơn hàng với nhiều doanh nghiệp cung cấp thực phẩm lớn tại khu vực miền Trung và Hà Nội nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiêu thụ sản phẩm.
“Từ đầu năm đến nay, mặc dù giá thực phẩm tăng cao nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì sức sản xuất và tiêu thụ, bởi đơn vị xác định rõ đối tượng phục vụ là các doanh nghiệp đối tác, các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp và các chuỗi cung ứng thực phẩm tại khu vực miền Trung, Hà Nội. Chúng tôi ký kết hợp đồng với các tập đoàn để họ cung cấp cho chuỗi siêu thị, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp nên không khó khăn về thị trường tiêu thụ”, ông Phương nói.
Tuy nhiên, theo ông Phương, đơn vị cũng phải cắt giảm lợi nhuận để kìm chế giá hàng hoá tăng phi mã, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.
Còn ông Nguyễn Trọng Văn, Giám đốc Công ty Thực phẩm Nhân Hoà - đơn vị kinh doanh các sản phẩm từ cá - chia sẻ, doanh nghiệp của ông là đơn vị cung ứng cá đông lạnh lớn tại Hà Nội với doanh thu mỗi ngày hàng chục tấn cá các loại, trong đó phần lớn là cá file. Tuy nhiên, hơn 2 tháng nay, số lượng hàng hóa xuất bán ra thị trường giảm đến 90%.
Nguyên nhân là chi phí vận chuyển, nhân công, giá điện, giá thuê mặt bằng kinh doanh tăng cao đã đẩy giá hàng hoá tăng 5 - 10% khiến các đối tác của doanh nghiệp đã phải tìm đến những nguồn hàng hoặc các sản phẩm khác giá rẻ hơn để thay thế.
“Trước đây mỗi ngày chúng tôi tiêu thụ hàng chục tấn cá các loại. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp chỉ tiêu thụ được khoảng hơn 10 tấn. Dù thời điểm này đang là cao điểm kinh doanh thực phẩm do học sinh đi học, công nhân tăng ca để phục vụ sản xuất các đơn hàng cuối năm nhưng hàng hóa tiêu thụ vẫn rất chậm”, ông Văn than thở.
Giá nguyên liệu tăng chóng mặt
Trong 2 năm trở lại đây, giá nguyên vật liệu sản xuất tăng chóng mặt, một số mặt hàng tăng đến 2-3 lần khiến doanh nghiệp phải “gồng mình" giữa cơn bão giá.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group cho biết, cà phê và tiêu là những sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp này. Sản phẩm được bán trong nước và xuất khẩu đi 120 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua, giá nguyên liệu đã tăng chóng mặt.
Cụ thể, vào năm 2023, giá nguyên liệu cà phê chỉ 36.000 đồng/kg. Bước sang năm 2024, giá cà phê nguyên liệu tăng lên 50.000 đồng/kg và đến năm 2025 đã tăng lên 120.000 đồng/kg.
"Giá nguyên liệu đã tăng 330% nhưng giá thành phẩm của chúng tôi chỉ tăng lên 40% sau 3 năm. Điều này cho thấy, doanh nghiệp đang gồng mình kiềm chế cơn bão giá cho người tiêu dùng”, ông Thông nói.
Theo ông Thông, dù giá cà phê tăng cao nhưng may mắn cho các doanh nghiệp là người tiêu dùng vẫn duy trì thói quen sử dụng cà phê đều đặn. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng đang gặp những khó khăn về tài chính. Nếu giá cà phê cứ tăng cao thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đối với mặt hàng tiêu, trong vòng 2 năm qua, giá tiêu nguyên liệu từ 91.000 đồng/kg đã nhảy vọt lên 187.000 đồng/kg.
Ông Thông đánh giá, trước đây, giá nguyên liệu các mặt hàng muốn tăng 5-10% là rất khó. Nhưng hiện nay, giá nguyên liệu có thể tăng 30-40% trong thời gian rất ngắn. Giá tăng chóng mặt khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau để có hàng. Trong thời gian qua, 60% nhà cung cấp của Tập đoàn Phúc Sinh đã phải đóng cửa. Đây là thông tin rất đáng báo động.
Bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc Fujiwa Việt Nam cũng chia sẻ, ngành nước uống đóng chai của bà đứng trước thách thức vì giá nguyên liệu tăng cao.
Theo bà Thủy, trong 1 năm qua, giá USD đã tăng hơn 7%, việc này cũng kéo theo giá nguyên liệu ngành nước uống đóng chai tăng lên. Cụ thể, đối tác cung cấp nguyên liệu nhựa cho Fujiwa Việt Nam thông báo sẽ tăng giá hơn 10%. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang nỗ lực đàm phán để mức tăng chỉ 7%.
“Doanh nghiệp rất đau đầu với bài toán nguyên liệu bởi kinh tế khó khăn, nếu tăng giá bán cho người tiêu dùng thì không thể. Chính vì vậy, chúng tôi chấp nhận "thắt lưng buộc bụng” trong tình cảnh này", bà Thủy nói.
Theo bà Thủy, giá nguyên liệu tăng cao nhưng giá bán thành phẩm không tăng, tức là doanh nghiệp đang giảm sâu lợi nhuận. Chính vì vậy, doanh nghiệp buộc phải tối ưu chi phí hoạt động như: giảm chi phí vận chuyển, giảm chi phí nhân công, gia tăng công nghệ để giảm giá thành…
Cũng theo bà Thủy, hiện 80% sản phẩm nước ion kiềm của công ty đang được bán trong nước. 20% sản phẩm còn lại xuất khẩu đi thị trường Úc và Mỹ. Chính vì nước là sản phẩm thiết yếu nên dù khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng không tăng giá nhằm chia sẻ với người tiêu dùng.