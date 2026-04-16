Đoàn Văn Hậu và loạt ngôi sao gia hạn hợp đồng với CAHN

Sáng 16/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) tổ chức lễ gia hạn hợp đồng với 5 cầu thủ gồm Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh và Alan Grafite.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch CLB CAHN nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta chứng kiến dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của CLB Bóng đá CAHN. Đó là việc ký kết với các cầu thủ đã và đang cống hiến hết mình cho màu áo CAHN. Việc chúng ta đồng hành cùng nhau thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và CLB đối với năng lực và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Đồng thời, đó cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và khát vọng chinh phục những mục tiêu cao hơn".

Lãnh đạo CLB bày tỏ kỳ vọng với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm, CAHN sẽ tiếp tục gặt hái thành tích ấn tượng trong thời gian tới, qua đó xây dựng hình ảnh một đội bóng chuyên nghiệp, bản lĩnh và giàu truyền thống.

Theo thỏa thuận mới, ngoại binh Alan Grafite sẽ gắn bó với đội bóng ngành công an đến năm 2028. Trong khi đó, bốn cầu thủ nội gồm Văn Hậu, Thành Long, Đình Trọng và Việt Anh đều ký hợp đồng kéo dài đến năm 2029.

Do lịch trình cá nhân, Việt Anh và Alan Grafite không thể có mặt tại buổi lễ ký kết diễn ra tại văn phòng CLB. Tuy vậy, CAHN vẫn hoàn tất các thủ tục gia hạn với cả 4 cầu thủ. Theo CLB CAHN, đây không chỉ là bước tiếp nối về chuyên môn, mà còn thể hiện sự tin tưởng và cam kết gắn bó giữa cầu thủ với đội bóng.

Với Đoàn Văn Hậu, bản hợp đồng mới là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình vượt qua chấn thương và những nỗ lực của anh. Trước đó, ở mùa giải 2023, Văn Hậu là mắt xích quan trọng giúp Công an Hà Nội FC vô địch V-League. Tuy nhiên, chấn thương sau đó khiến anh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Bước sang đầu năm 2026, hậu vệ sinh năm 1999 trở lại sân cỏ, dần khẳng định vai trò dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking. Anh liên tục góp mặt trong đội hình xuất phát, từng bước lấy lại phong độ và được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026.