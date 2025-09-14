Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn ở Hà Nội

Tối 13/9, lãnh đạo Đội CSGT số 8 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.

Xe bồn gây tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tại khu vực nút giao Vạn Điểm (xã Phú Xuyên), một nữ sinh lớp 10 điều khiển xe máy điện đã va chạm với xe bồn lưu thông ngược chiều khi đi qua cầu chui dưới đường cao tốc.

Một số nhân chứng cho hay, sau cú va chạm, nữ sinh ngã xuống đường và bị hất văng sang một bên. Điều khiến nhiều người bàng hoàng là xe bồn không hề giảm tốc hay phanh lại, làm dấy lên nghi ngờ tài xế có thể đã cán qua người nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: M. Ngọc)

"Ngay khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân chạy tới hỗ trợ, song do nữ sinh bị thương quá nặng nên phải gọi cấp cứu. Em được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Qua giấy tờ trong túi xách, mọi người biết em đang học lớp 10”, một nhân chứng chia sẻ.

Ngay sau vụ việc, tổ công tác Đội CSGT số 8 đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp cùng lực lượng chức năng thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.