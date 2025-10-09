Điều tra nghi vấn về cái chết của thuyền viên rơi xuống biển ở Lâm Đồng tử vong

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ người đàn ông rơi xuống biển tử vong với nhiều nghi vấn khi người này cùng nhóm thuyền viên ngồi nhậu trên tàu cá đang neo đậu trong cảng cá La Gi.

Thông tin ban đầu, ông H.T.P (53 tuổi, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), là thuyền viên một tàu cá vừa cập cảng La Gi trưa 8/10. Tối 8/10, Công an phường Phước Hội (Lâm Đồng) nhận tin báo ông P rơi xuống biển nên cho mặt tại hiện trường.

Trước khi rơi xuống biển, ông P cùng nhóm thuyền viên ngồi nhậu trên tàu cá đang neo đậu trong cảng. Trong lúc uống rượu, ông P. được cho là có mâu thuẫn với một người trong nhóm.

Cơ quan chức năng xác định, vị trí người đàn ông này rơi xuống nước nằm gần cảng cá La Gi, thuộc khu phố 11, phường Phước Hội. Sau đó, Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực VIII triển khai công tác tìm kiếm. Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể ông P được tìm thấy và đưa lên bờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi và lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.