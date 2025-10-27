Đóng

Điều tra đặc biệt: Dầu diesel nấu thủ công từ nhớt thải đi đâu? | Kỳ 1

(VTC News) -

Hàng loạt cơ sở nấu dầu diesel từ nhớt thải trái phép mọc lên ở dọc quốc lộ 54, tỉnh Đồng Tháp, cùng phóng viên Bảo Điện tử VTC News vạch trần sự thật.

