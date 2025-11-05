Điện Kremlin: Nga đang chờ lời giải thích từ Mỹ về vụ thử hạt nhân

(VTC News) -

Cuối tháng 10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã chỉ đạo Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khẳng định Mỹ không thể tụt hậu so với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cả Nga và Trung Quốc đều chưa nối lại các cuộc thử nghiệm.

"Chúng ta vẫn phải có được lời giải thích rõ ràng từ phía Mỹ, vì cả Nga và Trung Quốc đều chưa nối lại các cuộc thử hạt nhân", ông Peskov phát biểu.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Kremlin.ru)

Ông Peskov tiếp tục nhấn mạnh: "Chúng ta không thể biết chính xác là Tổng thống Mỹ đang nghĩ gì vào thời điểm này". Cả Nga và Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện điều khoản của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

Trước đó, ông Peskov tiết lộ Moskva không hiểu tuyên bố của ông Trump rằng các quốc gia khác đang tiến hành thử hạt nhân đang ám chỉ quốc gia nào, vì Moskva không biết có xảy ra cuộc thử nghiệm như vậy hay chưa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người chỉ huy kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới nhiều lần tuyên bố nếu quốc gia nào tiến hành thử vũ khí hạt nhân thì Nga cũng sẽ làm tương tự.

Trong bình luận với phóng viên vào hồi cuối tuần trước, Tổng thống Trump tái khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thử hạt nhân, nhưng ông không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu điều đó có bao gồm những vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vốn phổ biến trong thời Chiến tranh Lạnh hay không.

Hôm 2/11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xác nhận mệnh lệnh gần đây của ông Trump về thử hạt nhân không liên quan việc thực hiện vụ nổ hạt nhân.

"Tôi cho là các vụ thử mà chúng ta đang nói tới là các thử nghiệm hệ thống. Đó không phải là các vụ nổ hạt nhân. Đó là điều mà chúng tôi gọi là các vụ nổ không tới hạn", ông Wright nói.

Theo ông Wright, những cuộc thử nghiệm này liên quan toàn bộ các phần khác của một vũ khí hạt nhân, nhằm đảm bảo chúng tạo ra hình dạng thích hợp và thiết lập điều kiện cho vụ nổ hạt nhân.