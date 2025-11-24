Điện Kremlin: Nga chưa nhận thông tin từ các đàm phán hòa bình ở Geneva

(VTC News) -

Điện Kremlin ngày 24/11 cho biết Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang diễn ra tại Geneva, đồng thời khẳng định không có kế hoạch cho phái đoàn Nga và Mỹ gặp nhau trong tuần này.

“Chúng tôi, dĩ nhiên, đang theo dõi chặt chẽ những tin tức từ Geneva xuất hiện dồn dập trong vài ngày qua, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. “Chúng tôi thấy có tuyên bố rằng sau các cuộc thảo luận ở Geneva, một số sửa đổi đã được thực hiện đối với văn bản mà chúng tôi đã xem trước đó. Chúng tôi sẽ chờ. Có vẻ như đối thoại vẫn đang tiếp tục".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Động thái từ Điện Kremlin diễn ra sau khi Mỹ và Ukraine đưa ra tuyên bố chung tối 23/11, trong đó hai bên cho biết đã xây dựng “khuôn khổ hòa bình cập nhật và hoàn thiện hơn”.

Ông Peskov cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin dự kiến điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong ngày 24/11, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ nói ông Erdogan sẽ đề xuất Istanbul làm địa điểm đàm phán Nga – Ukraine.

Cùng thời điểm, một số lãnh đạo EU đang nhóm họp bên lề hội nghị thượng đỉnh EU – Liên minh châu Phi (AU) tại Luanda để thảo luận về Ukraine.

Nga bắn hạ UAV nhắm đến Moskva

Trước đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin thông báo phòng không Nga đã bắn hạ một UAV của Ukraine hướng về thủ đô. Vụ việc khiến ba sân bay Moskva tạm thời hạn chế toàn bộ chuyến bay.

Lệnh hạn chế tại Domodedovo và Zhukovsky sau đó được dỡ bỏ, nhưng sân bay Sheremetyevo – lớn nhất Moskva – vẫn áp dụng hạn chế đến 13h10 (giờ địa phương).

Giao tranh quyết liệt

Các quân nhân thuộc Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 148 Zhytomyr của Lực lượng Vũ trang Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía quân Nga tại một vị trí trên tiền tuyến gần Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 23/11/2025.

Giới chức Ukraine cho biết ngày 23/11, lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công UAV quy mô lớn vào Kharkiv, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Video công bố ngày 24/11 cho thấy lực lượng cứu hộ dập lửa và tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát, tuy nhiên Reuters không thể xác minh độc lập địa điểm và thời gian ghi hình.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát được làng Zatyshshia thuộc vùng Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.

Hãng tin RIA dẫn nguồn quân đội Nga nói thêm rằng các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến công tại Pokrovsk, trung tâm giao thông then chốt ở vùng Donetsk, và đã chiếm hai khu vực tại đây.

Ông Zelensky: Ukraine đang tìm kiếm những 'thỏa hiệp làm chúng tôi mạnh lên'

Cũng trong ngày 24/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua cầu truyền hình tại phiên khai mạc hội nghị nghị viện Crimea Platform ở Thụy Điển, nhấn mạnh nguyên tắc rằng biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực.

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen và Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk chụp ảnh khi đồng chủ trì hội nghị nghị viện tại Stockholm, Thụy Điển, trong khuôn khổ nền tảng Crimea Platform, ngày 24/11/2025.

Ông cảnh báo rằng nếu nguyên tắc này không được bảo vệ ở châu Âu, “thì nó sẽ được bảo vệ ở đâu?”

Đề cập vòng tham vấn tại Geneva cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine cho biết Kyiv đang “phối hợp chặt chẽ với Mỹ, các đối tác châu Âu và nhiều nước khác để xác định các bước đi có thể chấm dứt cuộc chiến của Nga và mang lại an ninh thực sự”.

Ông Zelensky cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn có “sự công nhận hợp pháp cho những gì ông ta đã chiếm đóng”, vi phạm nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền.

Ông cũng cho biết Ukraine và Mỹ đã đạt đồng thuận về những vấn đề “cực kỳ nhạy cảm” như trao trả tù binh và trẻ em bị Nga đưa đi, nhưng nhấn mạnh rằng “để đạt hòa bình thực sự, cần nhiều hơn thế”.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kyiv đang tìm kiếm “những thỏa hiệp giúp chúng tôi mạnh lên, không phải yếu đi”, đồng thời kêu gọi các nước “không đứng ngoài cuộc”, phải bảo vệ các nguyên tắc then chốt của hòa bình châu Âu sau Thế chiến II và tiếp tục duy trì sức ép lên Nga, bao gồm các quyết định liên quan tài sản Nga ở nước ngoài.