Địa thế 'không thể sao chép' của dự án Vinhomes ở thiên đường du lịch Nha Trang

(VTC News) -

Tại các đô thị du lịch, quỹ đất lõi trung tâm luôn được xem là “vàng mười” bởi tính khan hiếm, không thể tái lập và khả năng sinh dòng tiền không giới hạn. Tại thủ phủ du lịch quốc tế Nha Trang, nơi mỗi năm đón hơn 15 triệu lượt khách, dự án mới Vinhomes Pearl Bay đang khiến giới đầu tư sôi sục bởi địa thế không thể sao chép trên tuyến phố Trần Phú danh giá bậc nhất.

“Chủ công” của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu

Nha Trang luôn được đánh giá là thiên đường biển hàng đầu miền Trung, và là thương hiệu mạnh của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Năm 2025, Khánh Hòa với trọng điểm là Nha Trang, đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có tới 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, con số này chiếm hơn 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cùng năm (khoảng 21 triệu lượt). Nói cách khác, cứ 4 du khách nước ngoài đến Việt Nam thì có 1 người chọn Nha Trang để dừng chân.

Cứ 4 du khách nước ngoài đến Việt Nam thì 1 người chọn Nha Trang để dừng chân.

Mới đây, Viện Kinh tế Mastercard xếp Nha Trang vào nhóm 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này.

Còn theo dữ liệu từ Agoda, Nha Trang đã vượt Tokyo để trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của du khách Hàn Quốc trong mùa hè 2025. Thống kê cho thấy trong tháng 6/2025, trung bình mỗi ngày có khoảng 19 chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Song hành với hàng không, du lịch đường biển đang nổi lên như một trụ cột tăng trưởng mới. Dự kiến năm 2026, Khánh Hòa sẽ đón ít nhất 33 chuyến tàu biển du lịch quốc tế, nhiều tàu có quy mô từ 2.000 đến 3.000 khách. Đây là nhóm khách nổi tiếng với mức chi tiêu cao.

Việc quy hoạch Cảng Nha Trang (số 5 Trần Phú) thành cảng chuyên biệt công suất lớn phục vụ du lịch là bước đi chiến lược nhằm đón trọn dòng khách này. Đây sẽ là nguồn thu có biên lợi nhuận cao và đều đặn cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Tàu du lịch quốc tế neo đậu trên vịnh Nha Trang.

Sự sôi động của ngành du lịch cũng tạo ra lực đẩy đáng kể cho thị trường bất động sản. Ông Phan Việt Hoàng, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Khánh Hòa, cho biết: Nhu cầu mua vì giá trị thực đồng thời tích lũy tài sản dài hạn đang trở thành động lực chính của thị trường. Trong bối cảnh này, quỹ đất lõi trung tâm gắn với dòng khách quốc tế tiếp tục là đích đến ưu tiên của giới đầu tư chuyên nghiệp.

Bất động sản Nha Trang vào “cuộc chơi lớn”

Trong cấu trúc đô thị Nha Trang, trục Trần Phú giữ vai trò “mặt tiền” kinh tế, du lịch. Tại vị trí đẹp nhất của con đường danh giá này (số 9 Trần Phú), một dự án quy mô lớn mang thương hiệu Vinhomes đang được triển khai và thu hút sự quan tâm của thị trường. Vinhomes Pearl Bay sở hữu địa thế độc bản khi là điểm duy nhất kết nối đất liền trung tâm và siêu quần thể Vinpearl Hòn Tre.

Từ Vinhomes Pearl Bay, chỉ trong 5-10 phút di chuyển, cư dân và du khách có thể đến Quảng trường 2 Tháng 4, Tháp Trầm Hương, ga cáp treo vượt biển và Cảng Nha Trang. Trong cùng khoảng thời gian đó, dòng khách cũng có thể đặt chân tới thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Vinpearl, nơi hội tụ công viên giải trí VinWonders rộng 58 ha, hệ thống sân golf 18 lỗ, nhà hát, trung tâm hội nghị và chuỗi khách sạn, resort quốc tế - những mảnh ghép đã góp phần quan trọng định danh Nha Trang trên bản đồ du lịch thế giới.

Xuất hiện khu đô thị biển cao cấp, có quỹ đất sở hữu lâu dài, gắn trực tiếp với hệ sinh thái du lịch đã hiện hữu trên đường Trần Phú, Nha Trang.

Nhờ lợi thế không thể sao chép này, Vinhomes Pearl Bay có đủ điều kiện để trở thành “tọa độ vương giả” hiếm hoi ngay trung tâm Nha Trang, sát bên vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh, đem đến chất lượng sống tương đương với các “làng tỷ phú” danh tiếng tại Sentosa Cove (Singapore) hay Darling Harbour (Sydney).

Từ “khu nhà giàu” số 9 Trần Phú, cư dân bước thẳng vào hệ sinh thái tiện ích đỉnh cao. Mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, tiếp khách, giải trí và đầu tư đều được thỏa mãn ở đẳng cấp quốc tế. Đây là đặc quyền chỉ xuất hiện tại số ít vị trí trên bản đồ châu Á - Thái Bình Dương.

Vinhomes Pearl Bay đang dần lộ diện tại Số 9 Trần Phú - vị trí đẹp nhất trên tuyến đường danh giá bậc nhát Nha Trang.

Trên phương diện đầu tư, kinh doanh, Vinhomes Pearl Bay cũng là mỏ vàng hấp dẫn. Khu vực số 9 Trần Phú nằm ở “tọa độ vàng” mà hầu hết các dòng khách cao cấp đến Nha Trang đều đi qua hoặc lưu lại.

Khách từ sân bay Cam Ranh về trung tâm, khách di chuyển ra hệ sinh thái đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Một và tương lai là khách du thuyền quốc tế cập Cảng Nha Trang đều hội tụ tại đây. Nhóm khách hàng này thường có tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm, tạo nền tảng vững chắc cho các mô hình shophouse, cửa hàng dịch vụ cao cấp đạt doanh thu vượt trội.

Ông Nguyễn Viết Hậu, chủ một chuỗi khách sạn và ẩm thực tại Nha Trang, cho biết: “Nha Trang có khoảng 300 ngày nắng mỗi năm, hoạt động kinh doanh ít bị gián đoạn. Cơ cấu khách đến từ nhiều quốc gia nên luân chuyển liên tục, không phụ thuộc theo mùa. Khi dòng khách đã ổn định, nhà đầu tư chỉ việc ‘kê cao gối’ thu dòng tiền.”

Dưới áp lực khan hiếm quỹ đất trung tâm Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay trở thành một tài sản chiến lược hiếm hoi còn sót lại bên vịnh biển. Sở hữu quy mô lớn, pháp lý lâu dài và kết nối trực tiếp với hệ sinh thái du lịch chục triệu khách đã vận hành, dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo lập giá trị bền vững, trở thành điểm tựa an toàn và dư địa tăng trưởng dài hạn cho các nhà đầu tư.