Đến lau dọn nhà, osin lẻn vào phòng ngủ cuỗm 335 triệu đồng

(VTC News) -

Tận dụng việc lau dọn nhà, Trần Thị Thu Phương đã lẻn vào phòng ngủ lấy trộm tài sản trị giá 335 triệu đồng.

Hồng Thắm
